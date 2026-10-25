Zotac выпустила индустриальный мини-компьютер ZBox Pro CM5-Pico на базе Raspberry Pi CM5

Компания Zotac анонсировала компьютер небольшого форм-фактора ZBox Pro CM5-Pico для задач промышленной автоматизации, построения IoT-систем и пр. Устройство может функционировать при температурах -20 до +55 °C, довольствуясь пассивным охлаждением.

В основу новинки положен вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) с чипом Broadcom BCM2712 (четыре ядра Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц). Имеется графический узел VideoCore VII с частотой 800 МГц и аппаратной поддержкой кодека H.265. Объём оперативной памяти LPDDR4x может составлять 2, 4, 8 или 16 Гбайт. Допускается установка флеш-модуля eMMC вместимостью 16, 32 или 64 Гбайт.

Мини-компьютер оборудован слотом microSD (в модификации CM5 Lite без eMMC), слотом M.2 2280 M-Key (PCIe 2.0 x1) для NVMe SSD или ИИ-ускорителя, разъёмом M.2 3024 B-Key для дополнительного модема Quectel EG916Q-GL LTE Cat 1, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 (опционально), сетевым контроллером 1GbE с поддержкой PTP (Precision Time Protocol).

Изделие имеет размеры 114,8 × 76 × 31,3 мм (0,27 литра) и весит около 250 г. Все коннекторы расположены на одной стороне: среди них — два интерфейса HDMI 2.1 с поддержкой видео 4K (60 Гц), два порта USB 3.2 Type-A и порт USB Type-C, гнездо RJ45 для сетевого кабеля. Кроме того, доступны внутренняя 40-контактня колодка Raspberry Pi HAT/GPIO и колодка RS-232 (RX, TX, GND). Ребристая верхняя поверхность алюминиевого корпуса выполняет функции радиатора для рассеяния тепла. Питание (5–20 В) подаётся через DC-разъём.

Говорится о совместимости с Raspberry Pi OS (на основе Debian 13; применяется по умолчанию), Ubuntu for Raspberry Pi, Twister OS, Emteria Android, LibreELEC, Home Assistant OS. В комплект поставки входят блок питания и L-образный монтажный кронштейн.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: