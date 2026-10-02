Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 с 2 Гбайт памяти подорожали на 20% из-за дефицита DRAM

Компания Raspberry Pi сообщила об очередном повышении цен на свои одноплатные компьютеры на фоне дефицита чипов DRAM и NAND. На этот раз подорожали решения Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5, оснащённые 2 Гбайт оперативной памяти: прибавка к стоимости составила в среднем 20 %.

Впервые об увеличении цен на Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 производитель объявил в декабре прошлого года. Следующее заметное подорожание произошло весной нынешнего года, затронув модификации с 4 Гбайт ОЗУ и более. Одновременно подскочила стоимость и других изделий, включая Raspberry Pi 500 и Raspberry Pi 500+, все варианты Compute Module 4 (CM4), Compute Module 4S (CM4S) и Compute Module 5 (CM5) и пр.

В рамках очередного внесения изменений в прайс-лист Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 с 2 Гбайт RAM подорожали на $12,5 каждый — с $55 до $67,5 и с $65 до $77,5 соответственно. То есть прибавка составила 22,73 % и 19,23 %. При этом цены на такие продукты, как Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 с 1 Гбайт RAM, а также Compute Module 4 и Compute Module 5 с 2 Гбайт, остаются без изменений.

Компания Raspberry Pi рекомендует клиентам тщательнее оценивать свои потребности, дабы не переплачивать за излишние аппаратные ресурсы и запас производительности. В частности, предлагается рассмотреть возможность приобретения менее новой модели одноплатного компьютера, например, Raspberry Pi 3B , 3A+ или 3B+. Кроме того, Raspberry Pi подготовила рекомендации по максимально эффективному использованию памяти, одновременно фактически запретив пользователям самостоятельно перепаивать чипы памяти.

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