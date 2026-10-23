Nebius арендует до 50 МВт в дата-центре в городе будущего Неом в Саудовской Аравии

Nebius договорилась об аренде мощностей в ЦОД на территории плавучего района Oxagon, расположенного в «городе будущего» Неом (Neom) в Саудовской Аравии. Соглашение с компанией подписала саудовская ИИ-группа Humain и строитель/оператор дата-центров DataVolt, сообщает Datacenter Dynamics. Неооблачный провайдер Nebius станет якорным клиентом кампуса.

На начальном этапе компания арендует до 50 МВт из 100 МВт мощностей строящегося объекта. Поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2027 года. Строительство Oxagon стартовало в сентябре 2026 года. На первом этапе планируется создать 360 МВт мощностей, а весь кампус должен обеспечить 1,5 ГВт.

Oxagon представляет собой шестиугольный искусственный район в юго-западной части технологического мегапроекта Неом, представленного наследным принцем Мухаммедом бин Салманом (Mohammed bin Salman) в 2017 году. Oxagon будет сдавать территорию в аренду DataVolt для строительства ЦОД и обеспечит оператору инфраструктурную поддержку. По некоторым данным, площадка будет обеспечиваться энергией от ветрогенераторов и солнечных электростанций.

Nebius планирует разместить в арендованном ЦОД вычислительную инфраструктуру на основе решений NVIDIA для удовлетворения растущего спроса на свои сервисы.

По словам представителя DataVolt, всего за шесть недель с начала строительства компания достигла продвинутого этапа переговоров с Nebius. Сообщается, что в Oxagon создаётся крупномасштабная инфраструктура с особым вниманием к обеспечению высокой конкурентоспособности затрат. Благодаря сочетанию энергетических преимуществ Саудовской Аравии и чёткой организации реализации проектов компания помогает создать площадку, способную на равных конкурировать на мировом рынке ИИ-вычислений. Это позволит королевству стать не только поставщиком энергоресурсов, но и поставщиком «цифровых мощностей».

Nebius использует инфраструктуру ЦОД в США, на Ближнем Востоке и в Европе. Помимо действующего дата-центра в Мянтсяля (Mäntsälä) в Финляндии, компания арендует или намерена арендовать мощности в Великобритании — в Лондоне у Ark DC и Kao Data, в Уэльсе у Vantage. Во Франции речь идёт о ЦОД Equinix в Париже, также в Израиле, в Исландии, в Финляндии в Лаппенранте (Lappeenranta); в США — в Вайнленде (Vineland), шт. Нью-Джерси, у DataOne и в Канзас-Сити (Kansas City), шт. Миссури, у Patmos. Кроме того, Nebius заключила договоры об аренде мощностей с Volt в Нидерландах, а также AIB Data Centers в США.

У компании есть и собственные строительные проекты. Она намерена построить ЦОД в Индепенденсе (Independence) близ Канзас-Сити, шт. Миссури, а также готовит гигаваттный проект в Пенсильвании. Nebius строит ЦОД мощностью 240 МВт и в Бетюне (Béthune) на севере Франции.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: