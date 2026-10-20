Израиль запретил создавать ЦОД мощностью больше 200 МВт

Управление по электроэнергии Израиля установило предельную мощность новых дата-центров в стране на уровне 200 МВт. Новые правила вводятся из-за роста числа ЦОД, требующих подключения к электросетям, сообщает Datacenter Dynamics.

Новые правила должны предотвратить подачу спекулятивных заявок, «перегружающих» процесс подключения к сети. Теперь застройщики, занимающиеся проектами ЦОД, должны будут предоставить гарантии в размере 2 млн шекелей (NIS) ($643 300) на каждый мегаватт запрошенной мощности. Кроме того, правила предусматривают создание механизмов резервного энергоснабжения, позволяющих отключать дата-центры от электросети в периоды пикового спроса на электроэнергию.

По данным местных СМИ, окончательное решение будет опубликовано в ближайшие дни, после завершения трёхнедельного общественного обсуждения.

Управление намерено не только ограничить максимальную мощность ЦОД, но и дополнительно распределить 1 ГВт мощности между крупными дата-центрами. В результате общая законтрактованная мощность сектора ЦОД превысит 3 ГВт. В случае успешной реализации плана к 2030 году на ЦОД будет приходиться 20 % общего потребления электроэнергии в стране.

Израиль уже столкнулся с беспрецедентным спросом на электричество со стороны сектора ЦОД. Национальный электрооператор NOGA сообщил, что проекты ЦОД в совокупности нуждаются в 27 ГВт электричества. Это заставило в июле ввести временный мораторий на рассмотрение новых запросов на подключение дата-центров к электросетям.

Ожидается, что он продлится до начала декабря и коснётся всех ЦОД от 8 МВт. В этот период Управление по электроэнергии, Министерство энергетики страны и NOGA закончат совместный обзор состояния дел в этой сфере и предложат новую политику распределения электроэнергии между ЦОД и прочими секторами экономики.

Представители властей заявляли, что стремительный рост числа заявок на подключение связан с израильским законопроектом о планировании и строительстве (Planning and Building Bill (Amendment No. 168), ещё не принят окончательно), присваивающим дата-центрам статус объектов национальной инфраструктуры для того, чтобы убрать препятствия для их планирования и строительства.

Рынку ЦОД в Израиле предрекают быстрый рост. По оценкам Mordor Intelligence, $963,99 млрд будут инвестированы в соответствующий сектор к 2031 году. Недавно Crusoe объявила, что она инвестирует в дата-центры страны около $10 млрд в следующие 10–15 лет, используя «арендную» модель.

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