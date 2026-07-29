Израиль приостановил приём заявок на подключение к электросети новых ЦОД мощностью от 8 МВт

Энергосети Израиля с трудом справляются с ростом запросов на подключение новых дата-центров. Регулятор Israeli Electricity Authority объявил, что замораживает обработку новых заявок на 140 дней, объявив о необходимости «аварийного торможения», сообщает Datacenter Dynamics.

Предполагается, что это даст властям время сменить формат работы, обеспечив выполнение взятых на себя обязательств по подключениям и не брать на себя обязательства, которые невозможно выполнить в будущем. Предполагается, что подача новых заявок будет заморожена до начала декабря и коснётся всех проектов ЦОД мощностью 8 МВт и более.

В феврале Кнессет одобрил законопроект National Cyber Defense Bill, утвердивший дата-центры объектами национальной инфраструктуры для снятия ограничений на проектирование и строительство. В результате власти столкнулись с настоящим шквалом новых запросов на подключение. Оператор Israel Independent System Operator (NOGA) в течение двух месяцев получил запросы на подключение ЦОД совокупной мощностью 19 ГВт, а всего на рассмотрении находятся заявки приблизительно на 27 ГВт, что примерно втрое больше базового энергопотребления всего Израиля целиком.

Пока действует период заморозки, NOGA и другие представители властей страны, включая Министерство энергетики, совместно проанализируют данные для разработки обновлённой политики распределения электричества между дата-центрами и другими секторами экономики страны. Так, правительственные структуры попытаются создать карту заявок, установить новые критерии соответствия требованиям властей, а также создать механизмы разграничения действительно перспективных и откровенно спекулятивных проектов.

Объявление о заморозке уже вынудило строителей дата-центров пересмотреть свои планы. Так, компания VisionWave отказалась от намерения строить в стране ЦОД гиперскейл-уровня, назвав объявленную паузу ключевым фактором, повлиявшим на её решение. Согласно прогнозам экспертов, рынок ЦОД будет стремительно расти в дальнейшем. Так, Mordor Intelligence предрекает, что к к 2031 году в сектор будет инвестировано около $10 млрд. В июне Crusoe объявила о желании инвестировать в израильские ЦОД около $10 млрд в ближайшие 10–15 лет.

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