Credo купила израильского разработчика кремниевой фотоники DustPhotonics

Credo Technology Group Holding объявила о достижении соглашения о приобретении израильского стартапа в области кремниевой фотоники DustPhotonics, разработчика технологии кремниевых фотонных интегральных схем (SiPho PIC) для оптических трансиверов. В результате сделки Credo получит вертикально интегрированный стек решений, охватывающий SerDes, цифровую обработку сигналов (DSP), кремниевую фотонику и системную интеграцию для масштабируемых и расширяемых сетей, что позволит решить проблемы электрических и оптических интерконнектов для всей ИИ-инфраструктуры.

Согласно условиям соглашения, Credo приобретает DustPhotonics за $750 млн наличными и приблизительно 0,92 млн акций обыкновенного акционерного капитала на сумму около $124 млн. Также сделка предусматривает выплату дополнительного вознаграждения в размере до 3,21 млн акций на сумму около $430 млн в зависимости от достижения определённых финансовых показателей, пишет Siliconangle. В итоге сумма сделки может составить около $1,3 млрд. Закрытие сделки ожидается во II квартале 2026 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. Приобретение DustPhotonics позволит Credo ускорить разработку линейки оптических интерконнектов и значительно расширить целевой рынок.

В DustPhotonics работает около 70 инженеров. Портфель компании включает технологии кремниевой фотоники для оптических трансиверов, работающих на скоростях 400G, 800G и 1.6T, с перспективой освоение 3.2T. Интеграция ключевых оптических функций на одном чипе позволяет снизить сложность изделия, повысить выход годных изделий и обеспечить существенное снижение затрат по мере увеличения скорости портов. В совокупности эти факторы повышают надёжность ИИ-кластеров, что является критически важным фактором для операторов ЦОД.

SiPho PIC используются в трансиверах ИИ-кластеров ведущих гиперскейлеров, а также разрабатываются для ведущих приложений Near Port Optics (NPO) и Co-Packaged Optics (CPO). Credo отметила, что технология SiPho PIC является основополагающим компонентом её платформы оптических трансиверов ZeroFlap (ZF). Внедрение этой технологии собственными силами снижает зависимость от внешних поставок, ускоряет циклы разработки продукции и открывает путь к существенному улучшению структуры затрат при массовом производстве. В сочетании с интеллектуальной собственностью и продуктами Credo в области SerDes и DSP приобретение создаёт комплексную платформу решений для оптической связи.

Credo ожидает, что её объединённый портфель оптических трансиверов ZeroFlap, оптических DSP и продуктов на основе кремниевой фотоники принесёт более $500 млн от оптических решений в 2027 финансовом году. Согласно оценкам LightCounting и Credo, рынок SiPho PIC вырастет до $6 млрд к 2030 году. На сегодняшний день DustPhotonics привлекла около $150 млн инвестиций. В числе её инвесторов Авигдор Вилленц (Avigdor Willenz), Intel Capital, WRVI Capital, Greenfield Partners, Sienna Venture Capital, Atreides Management LP и Exor Ventures.

«Объединение усилий с DustPhotonics знаменует собой определяющий шаг в стратегии Credo по лидерству во всём спектре возможностей подключения ИИ… мы создаём вертикально интегрированную платформу, охватывающую все этапы — от медных проводников до оптических и от чипов до кластеров, что это позволяет нам решить две наиболее важные задачи в масштабе: надёжность и энергоэффективность», — сообщил глава Credo.

