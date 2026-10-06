Schneider Electric выложит $22,6 млрд за американского разработчика промышленного ПО PTC

В последние четыре года капитализация Schneider Electric выросла более чем вдвое на фоне бума ИИ, вызвавшего рост спроса на системы электроснабжения. Теперь компания намерена приобрести американскую PTC, занимающуюся разработкой промышленного программного обеспечения, за которую она готова заплатить $22,6 млрд наличными, сообщает The Register. Основанная в 1985 году компания PTC сделала имя на разработке САПР и инструментов для управления жизненным циклом промышленных продуктов и приложений.

С тех пор как OpenAI развязала «гонку вооружений» ИИ в 2022 году, изменились и требования к дата-центрам. 40-кВт стойки с воздушным охлаждением уступают место 250-кВт системам с СЖО, требующих значительно большей энергетической плотности при распределении энергии и передовых систем терморегулирования, причём эти компоненты должны работать согласованно.

В свете роста сложностей при строительстве ЦОД и проблем с цепочками поставок для них, Schneider приобрела несколько ключевых для своего бизнеса компаний, что позволило укрепить её позиции в сфере строительства дата-центров.

В конце 2024 года, вскоре после того, как NVIDIA представила проекты стоек с полностью жидкостным охлаждением, Schneider направила порядка $850 млн на покупку 75 % доли в Motivair — эта компания является одним из ключевых производителей водоблоков, коллекторов для стоек и CDU, а также теплообменников для задних дверей стоек (RDHx). Это было сделано для того, чтобы поддержать широкое распространение серверов с СЖО. Ожидается, что оставшаяся доля Motivair будет выкуплена в 2028 году.

По мере того, как присутствие Schneider на рынке ЦОД расширяется, заказчикам приходится организовать управление всё большим количеством её технических решений на протяжении всего их жизненного цикла. Покупка PTC расширит портфолио предложений, связанных с управлением жизненным циклом таких решений, и позволит дополнить его новыми инструментами проектирования.

В этом году Schneider в рамках своей стратегии развития инфраструктурных решений для ЦОД уже приобрела за $3,1 млрд Cognite, поставляющей решения для работы с промышленными данными. В Schneider утверждают, что покупка PTC и Cognite даст возможность внедрять программную автоматизацию энергетических систем уже на ранних этапах их проектирования, тем самым повышая их эффективность. ЦОД — одно из первых направлений для подобной автоматизации.

Подчёркивается, что на начальных этапах проектирования очень важно оказать помощь заказчикам в разработке продукции, оборудования, процессов и энергосистем. Поэтому CAD-разработка является важной частью портфолио компании. Конечно, все планы будут реализованы только в том случае, если будет согласована с регуляторами. Закрытие сделки, крупнейшей в истории компании, ожидается не раньше конца 2027 года.

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