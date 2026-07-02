Schneider Electric купила Cognite за $3,1 млрд для усиления позиций в сфере промышленных ИИ-агентов

Schneider Electric (SE) объявила о покупке за $3,1 млрд наличными компании Cognite Holding, специализирующейся на системах промышленного искусственного интеллекта, сообщает Silicon Angle. Если раньше подобные системы отслеживали в основном работу промышленных объектов вроде электростанций, оповещая о необходимости техобслуживания, то теперь ИИ становятся всё более автономными. Новые системы самостоятельно принимают решения и даже выполняют определённые действия, что является критически важным для SE.

По данным компании, Cognite создала редкий продукт — полноценную ИИ-платформу промышленного уровня, собирающую разрозненные данные с разных промышленных объектов в единую базу, позволяя ИИ-агентам анализировать информацию и выполнять определённые действия. Платформа сочатает единую модель данных и граф знаний с ИИ-агентами, «очищающими», структурирующими и связывающими данные. После этого анализом информации и запуском необходимых рабочих процессов занимаются другие ИИ-агенты.

В основе платформы — два продукта. Data Fusion «контекстуализирует» и обеспечивает «операционализацию» промышленных данных. Atlas AI отвечает за агентный уровень, автоматизирующий выполнение задач и ускоряющий принятие решений. Так, ИИ может выявить некорректно работающий насос, заказать необходимые комплектующие и запланировать ремонт, а человеку останется лишь подтвердить операции.

ИИ-инструменты Cognite уже применяются в электроэнергетике, нефтегазовой промышленности и в производстве. За десятилетия работы в этих секторах накоплены гигантские объёмы исторических данных, значительная часть которых никак не использовалась. ИИ-агенты Cognite могут извлекать из этих массивов данных практическую пользу. Сделку заключили на фоне стремительного роста интереса к промышленным ИИ-системам. В частности, в Европе производители стремятся сократить потери ресурсов и поднять производительность.

Основанная в 2017 году Cognite насчитывает более 800 сотрудников по всему миру. В 2025 году выручка компании превысила $170 млн, а объём повторяющихся подписок увеличился на 36 %. Поддерживающие компанию бизнесы получат от сделки значительную прибыль. Например, норвежская Aker, которая помогла основать компанию в 2017 году, рассчитывает получить наличными около $1,48 млрд от продажи своей доли.

Решения Cognite будут интегрированы с платформой Aveva CONNECT. Aveva занимается созданием программ для проектирования, эксплуатации и оптимизации промышленных объектов. Schneider Electric пыталась приобрести Aveva в 2015–2016 гг., но попытки не увенчались успехом. В 2017 году удалось завершить сделку, а полный контроль над Aveva получен лишь в 2022 году. За это время Aveva успела купить разработчика промышленного ПО OSIsoft, сделка на $5 млрд закрыта в 2020 году.

Объединив ресурсы Cognite с возможностями Schneider Electric и Aveva, покупатель сможет соединить крупнешйю в мире инфраструктуру автоматизации и управления энергией с ИИ, что сделает систему «умной» по своей природе. Вместе системы получают возможность «думать, адаптироваться и действовать». Schneider Electric отметила, что сделка ещё не получила одобрения регуляторов, но компания рассчитывает закрыть её в ближайшие кварталы.

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