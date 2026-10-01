Schneider Electric испытывает в ЦОД Equinix распределительные устройства среднего напряжения с программным управлением

Schneider Electric проводит пилотные испытания электрораспределительных устройств среднего напряжения с программным управлением на площадке Equinix. Использование ПО должно обеспечить ускоренное строительство ЦОД и внедрение электрических систем там, где необходимо добавить новые возможности, без необходимости менять само оборудование, сообщает The Register.

Распределительные модули управляют подачей электричества на объекты, изолируя неисправное оборудование, если это необходимо. Системы среднего напряжения (1–36 кВ) обычно связывают высоковольтные подключения и низковольтные модули, питающие серверные стойки. Обычное оборудование такого рода разрабатывается под потребности конкретной площадки. Schneider Electric предлагает использование стандартизированных модулей, в которых конфигурация «железа», защита, автоматизация, измерения, мониторинг и контроль осуществляются программными методами.

Можно наладить массовое производство таких модулей, а их конфигурация будет осуществляться уже после монтажа в ЦОД. Обновления «по воздуху» позволят добавлять новые функции и улучшать производительность без физической модификации и даже без отключения оборудования. Такая архитектура уже работает на колокейшн-объекте Equinix в рамках пилотного проекта.

В документации компании, посвящённой технологии, отмечается, что мощность некоторых из запланированных дата-центров приближается к гигаватту. Им требуется инфраструктура распределения с линиями 13,8 кВ, 34,5 кВ или тех и других, в зависимости от характеристик площадки. Также кампус может иметь локальные генерирующие мощности или энергохранилища, которые увеличивают масштаб и сложность инфраструктуры среднего напряжения. Исторически системы распределения разрабатывались в соответствии с особенностями конкретной площадки и проходили тщательное тестирование до ввода в эксплуатацию — это могло бы привести к значительным задержкам начала работы оборудования.

В Schneider утверждают, что новый подход может сократить время на заказ и производство до трёх раз, а также вдвое сократить время, необходимое на пусконаладочные работы и приёмку в сравнении с обычными системами, сделанными на заказ. По словам Equinix, технология позволяет стандартизировать разработку, внедрение и управление распределительными системами, в то же время обеспечивая безопасность, качество и надежность. Schneider намерена распространить архитектуру среди своих решений для среднего напряжения, включая линейки PremSet и AirSeT. Пилотные программы продолжатся до 2027 года, а доступными для рядовых клиентов решения должны стать в 2028 году.

Тем временем, делегирование функций по защите и управлению программному обеспечению также поднимает вопросы о кибербезопасности, тестировании обновлений и восстановлении после сбоев. Некачественные или откровенно вредоносные обновления для критически важного оборудования могут привести к непредсказуемым последствиям, поэтому Schneider придётся убедительно продемонстрировать, как обновления идентифицируются, тестируются и «откатываются» и каким образом система защищена от перебоев с электричеством.

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