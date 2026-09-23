СЖО на «горячей» воде лучше всех — Schneider Electric оценила эффективность разных типов систем охлаждения ЦОД

 
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Согласно анализу Schneider Electric, архитектура систем охлаждения может решающим образом сказаться на использовании ЦОД электроэнергии и воды. Компания подчёркивает, что операторы ЦОД должны уделить таким системам повышенное внимание ещё на этапе проектирования, сообщает The Register. Правда, она может иметь заинтересованность в некоторых выводах.

В докладе Water Usage at AI Scale: Insights from a 100 MW Comparative Analysis эксперты компании смоделировали четыре варианта ЦОД с разными системами охлаждения, от традиционной воздушной до оптимизированных СЖО. В документе делается вывод, что переход от воздушных систем к жидкостным не только неуклонно повышает энергоэффективность, но и способен снизить потребление воды там, где водных ресурсов не хватает. Дополнительно в исследовании смоделировано влияние расположения объекта на эффективность каждого варианта охлаждения. В частности, в расчёт принимались годовые погодные условия в Париже (Франция) и Далласе (Техас, США).

Данные Schneider показывают, что больше всего воды потребляется системой с традиционным воздушным охлаждением в Далласе, переход на СЖО с теплоносителем температурой +45°C снижает потребление воды минимум вдвое. В компании подчёркивают, что местоположение, рабочая температура и архитектура охлаждения во многом определяют потребности объекта в воде, даже без учёта перехода индустрии на высокоплотные ИИ-системы. Водопотребление во многом определяется оборудованием, применяемым для отвода тепла из вычислительного зала. При прочих равных объекты с градирнями требуют в 5–20 раз больше воды, чем «сухие» системы.

Источник изображения: Schneider Electric

Источник изображения: Schneider Electric

В первом из рассмотренных сценариев моделировалось использование традиционного воздушного охлаждения. Второй предусматривает применение СЖО с температурой теплоносителя +32°C (такая архитектура характерна для ранних ИИ ЦОД). В третьем варианте применяется то же оборудование, но температура повышена до +45°C. Наконец, в четвёртом варианте оборудования используется меньше, поскольку система изначально рассчитана на теплоноситель температурой +45°C. Это позволяет сэкономить на оборудовании и снизить капитальные затраты.

Утверждается, что теплоноситель с большей температурой обеспечивает значимую экономию воды, поскольку в этом случае расширяется спектр условий, при которых охлаждение с помощью «уличного» воздуха» может избежать применения механических затрат. Эксперты рекомендуют оценивать водопотребление на ранних этапах проектирования и рассматривать альтернативные источники воды для снижения нагрузки на ресурсы местных жилых сообществ.

Проблема остро стоит в США, где за последние десять лет расход воды дата-центрами вырос втрое. ИИ ЦОД в США в жаркие дни способны потреблять воды, как Нью-Йорк целиком. Это особенно важно на фоне усиливающегося противодействия жителей, активистов и политиков строительству новых ЦОД. Тем временем в Великобритании правительство обвиняют в игнорировании дефицита воды и продвижение строительства всё новых ИИ ЦОД.

Schneider полагает, что эффективность использования воды следует оценивать комплексно. Оптимальную систему следует выбирать с учётом значений PUE и WUE, а также стоимости электричества и воды на местах. У Schneider, конечно, имеется собственный коммерческий интерес в таких выводах. В 2024 году она приобрела 75 % акций компании Motivair, специализирующейся на системах жидкостного охлаждения. Оставшиеся акции планируется выкупить к 2028 году.

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