Электрозаправки Xeal Laitent оснастят периферийными ИИ ЦОД

Компания Xeal, управляющая инфраструктурой для зарядки электромобилей в 500 городах США, представила платформу Laitent. Сеть периферийных ЦОД сможет использовать более 200 МВт разрешённой и установленной мощности зарядных станций для электромобилей в 1,6 тыс. локаций, сообщает Datacenter Dynamics.

В общей сложности компания намерена развернуть 100 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA для инференса. По данным Xeal, зарядные площадки для электромобилей в США должны получать разрешения на заданную максимальную энергетическую нагрузку, но обычно используют менее 10 % от максимальной мощности. Оставшиеся 90 % можно потратить на питание ИИ-ускорителей.

Станции Laitent Pod, разработанные Xeal, используют ПО для динамической оркестрации и способны управлять и целой сетью ускорителей в разных кластерах в пределах города, и активировать даже часть единственного ускорителя. Каждый модуль размером приблизительно с одно парковочное место и может вмещать до 48 ускорителей NVIDIA Hopper или Blackwell, подключение жидкостного охлаждения не понадобится.

По словам Xeal, если кому-то нужен инференс, а дожидаться ввода в эксплуатацию нового ЦОД слишком долго, Laitent может ускорить запуск с нескольких лет до нескольких месяцев. Laitent — самый быстрый способ ввести их в эксплуатацию, поскольку станции уже получили разрешения и подключены к электросетям. При этом они расположены оптимально для обеспечения низкой задержки.

Xeal работает над оркестрацией ИИ-инфраструктуры с Rafay Systems, со Spectrum Business в сфере оптоволоконных решений и с JVM Realty для ввода станций в эксплуатацию. Компания обещает большие финансовые выгоды для владельцев автопарковок, утверждая, что станции могут добавить к стоимости их собственности по миллиону долларов «с малыми или нулевыми инвестициями».

Впрочем, организовать ИИ-вычисления на парковках предлагается не впервые. Музыкальная ИИ-платформа Auddia, впоследствии переключившаяся на проекты ЦОД, в марте заявила, что намерена внедрять ИИ-ускорители с питанием от солнечных панелей на парковках, принадлежащих компании, специализирующейся на «медицинской» недвижимости.

Бельгийский стартап Tonomia в 2025 году объявил, что работает с британским поставщиком оборудования Panchaea для создания ИИ-платформы eCloud, модули которой планируется размещать в «солнечных навесах» тоже на парковках. А Tesla предложила запитать крупные ЦОД от домашних аккумуляторов и электромобилей — в США насчитали 16 ГВт таких мощностей.

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