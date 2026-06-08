Стартап Windrose Electric, разрабатывающий электрические грузовики, представил концепцию ЦОД на колёсах

Бельгийский стартап, занимающийся разработкой и выпуском электромобилей, представил концепцию контейнерных мобильных ЦОД. Ранее в этом году компания уже озвучила планы по созданию контейнерных ИИ- и энергетических решений на колёсах, которые можно будет легко доставлять туда, где они необходимы, с использованием её электрогрузовика с полуприцепом — R700, сообщает Datacenter Dynamics.

Windrose Electric заявила о премьере новой продуктовой линейки «ИИ в коробке» для хранения электроэнергии для зарядки, а также «модульного» решения для ИИ-инференса — в отдельном контейнере.

Сообщалось, что контейнер с вычислительным оборудованием может обеспечить инференс мощностью 500 кВт, а аккумуляторный контейнер с запасом энергии способен хранить до 4 МВт·ч.

Контейнерные дата-центры и соответствующая инфраструктура уже широко представлены в отрасли ИИ-решений, но обычно они перевозятся на крупных бортовых грузовиках с последующей разгрузкой кранами, тогда как решения Windrose не предусматривают разгрузки и остаются в кузове или на колёсной платформе.

Насколько осуществимо подобное решение, пока не вполне понятно. Вычислительный модуль мощностью 50 кВт с питанием только от аккумуляторов ёмкостью 4 МВт·ч израсходует весь запас энергии в течение одного дня, после чего ему потребуется либо новое энергохранилище, либо подключение к внешнему источнику питания, например к линии электропередачи.

В этом месяце было объявлено, что Windrose работает с китайской энергетической компанией LiFe-Younger над мобильным контейнером для обеспечения ЦОД электроэнергией.

В частности, сообщалось о планах разработать контейнерный аккумуляторный модуль с грузовиком-тягачом, обеспечивающим 2 МВт мощности в 20-футовом контейнере, который способен помочь справиться с нехваткой энергии в электросетях. В качестве энергетического модуля будет использоваться разработка iMContainer компании LiFe-Younger.

Основанная в Китае в 2022 году, компания Windrose переместила штаб-квартиру в Бельгию и выпускает мощные электрические грузовики с большим запасом хода для коммерческой логистики. В настоящее время они способны проехать более 670 км без подзарядки с грузом массой 49 тонн.

Основанная в 2016 году компания LiFe-Younger предлагает мобильные и стационарные решения для зарядки электромобилей и системы хранения энергии.

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