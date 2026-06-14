General Motors (GM) занялась разработкой натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД

 
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Возможностей заработать на буме ЦОД так много, что автопроизводитель General Motors (GM) не удержался от соблазна использовать собственные компетенции для обеспечения дата-центров энергией. Компания сместит акцент в изучении аккумуляторных технологий на создание решений для стационарных энергохранилищ на базе натрий-ионных элементов, сообщает The Register.

Объявлено о партнёрстве с Peak Energy. GM будет выпускать аккумуляторные элементы, а Peak — использовать их в своих системах хранения энергии (BESS). Также GM намерена инвестировать в Peak, хотя сколько именно она готова потратить на это, пока не раскрывается.

Натрий-ионные АКБ во многом похожи на литий-ионные, пока доминирующие на рынке. GM и Peak намерены сделать натрий-ионные аккумуляторы конструктивно более простыми и работающими в более широком диапазоне температур в сравнении с литий-ионными элементами. Потенциально это позволит сократить потребность в дорогостоящих системах охлаждения, которые сами по себе требуют немало энергии — такие часто применяются в литий-ионных накопителях.

Хотя натрий — довольно доступный металл, он значительно уступает литию в энергетической плотности. При равной ёмкости натриевые аккумуляторы должны быть значительно более громоздкими и тяжёлыми, чем литиевые. Впрочем, проблема невелика, поскольку для стационарных объектов эти показатели не играют значительной роли. В отличие от электромобилей, для ЦОД максимальный запас энергии при минимальном весе не является приоритетом. Важнее надёжное и доступное энергоснабжение.

Источник изображения: GM

Источник изображения: GM

GM находится в выгодном положении, поскольку натриевые решения имеют важные архитектурные сходства с литиевыми. Опыт компании в разработке последних, создании прототипов и организации массового производства оптимален для создания натрий-ионных АКБ в промышленных масштабах. Ожидается, что Na-ion технология в ближайшие годы может стать одной из ключевых для хранения энергии для электросетей.

Peak уже разработала собственные натрий-ионные энергохранилища с пассивным охлаждением. В компании заявляют, что такие решения способны на 20 % снизить расходы на хранение электричества в сравнении с Li-ion вариантами. По оценкам компании, замена литий-железо-фосфатных АКБ на натрий-ионные с пассивным охлаждением в энергохранилищах позволила бы избежать потерь только в США 2 ТВт∙ч ежегодно.

Хотя натрий-ионные элементы обеспечивают больше циклов зарядки, чем литий-ионные, проблема в том, что у них не только более низкая энергетическая плотность, но и менее развитая производственная экосистема для их выпуска. Пока ведутся активные работы по решению этих проблем, некоторые разработчики даже утверждают, что их разработки уже превосходят литий-ионные элементы. Тем не менее, последние всё ещё доминируют на рынке энергохранилищ, как подключенных к энергосетям, так и используемых автономно.

Большинство заводов по производству натрий-ионных аккумуляторов находится в Китае и пока неизвестно, сможет ли GM конкурировать с заокеанскими соперниками на равных. Например, в сентябре 2025 года сообщалось, что разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США.

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