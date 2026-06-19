Panasonic выделила $2 млрд на расширение производства аккумуляторов для энергохранилищ ИИ ЦОД

Panasonic объявила о наращивании производства аккумуляторных модулей в Мексике, где к финансовому 2028 году в рамках более широкой стратегии по выходу на рынок энергохранилищ (BESS) для дата-центров появится три завода, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания выделила ¥350 млрд ($2,1 млрд) подразделению Panasonic Energy для инвестиций в проекты, связанные с системами хранения энергии для ИИ ЦОД с 2026 по 2028 финансовые годы. Эти средства — основная часть ассигнований компании на развитие ИИ-направления, составляющие ¥500 млрд ($3,1 млрд).

Пока не разглашаются ни местоположение, ни стоимость двух новых заводов в Мексике. Ожидается, что новые площадки заработают в 2027 и 2028 гг. Пока имеется лишь завод в муниципалитете Хенераль-Эскобедо (General Escobedo, штат Нуэво-Леон), контролируемый через подразделение Panasonic Energy Mexico.

Мексиканские заводы будут использоваться только для сборки модулей, а собственно аккумуляторные ячейки будут выпускаться на заводе Panasonic в Де-Сото (De Soto, Канзас) в рамках общего производственного плана для Северной Америке. Часть завода в Канзасе с 2028 года сменит профиль на выпуск комплектующих для ИИ ЦОД. Кроме того, Panasonic намерена переоборудовать завод по выпуску автомобильных решений в Осаке на выпуск литиевых АКБ и суперконденсаторов.

В последние годы Panasonic уделяет всё больше внимания рынку ЦОД. Рынку предлагается широкий спектр решений, в т.ч. аккумуляторные модули для обеспечения резервного питания, используемые непосредственно в серверных стойках, сглаживающие пиковые нагрузки и предотвращающие критические перепады напряжения. В марте сообщалось, что бум ИИ помог Panasonic распродать аккумуляторы на годы вперёд.

Также производитель помимо модулей на литий-ионных АКБ разрабатывает варианты на основе конденсаторов, LVDC-системы и передовые СЖО. Так, в марте дочерняя структура Panasonic — Tecnair, выпускающая системы охлаждения, предложила новый CDU для ЦОД с СЖО. Стоит отметить, что внимание к дата-центрам всё больше уделяют и другие компании, для которых ИИ не является основным профилем. Так, General Motors (GM) занялась разработкой для ЦОД натрий-ионных аккумуляторов.

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