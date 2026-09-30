Дженсен Хуанг уверен в завтрашнем дне — NVIDIA увеличила сумму выкупа акций и планирует повысить дивиденды

NVIDIA сообщила, что совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $150 млрд, в результате чего сумма выделенных на программу средств достигла $235 млрд. «Это крупнейшее в истории увеличение лимита программы обратного выкупа акций», — отметила компания. Также NVIDIA планирует увеличить текущий размер дивидендов, составляющий 25 центов на акцию, хотя пока не конкретизировала ни размеры, ни сроки планируемого повышения.

Как отметила компания, эти шаги стали возможны благодаря значительному росту выручки, а также высокой эффективности её инвестиционного портфеля, средства которого направляются в ИИ-стартапы. Обратный выкуп акций станет для акционеров ещё одним способом получить выгоду от успехов компании, пишет SiliconANGLE.

«Генерируемый нами денежный поток позволяет инвестировать в технологии, способствующие этой трансформации, и возвращать капитал акционерам, — указано в заявлении генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang). — Это решение отражает нашу уверенность в открывающихся перед нами долгосрочных перспективах».

NVIDIA завершила II квартал 2027 финансового года с объёмом денежных средств и их эквивалентов в размере $22,44 млрд. Скорректированная прибыль и выручка компании более чем вдвое превысили результаты аналогичного квартала годом ранее благодаря сохраняющемуся спросу на ее чипы. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что производитель чипов ожидает роста продаж еще на 70 % в 2028 финансовом году, тогда как Уолл-стрит прогнозирует рост на 40 %.

В ходе презентации NVIDIA сообщила, что получает $40 млрд выручки на каждый ГВт мощности ЦОД, введённой в эксплуатацию клиентами. Этот показатель вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом. По оценкам компании, выручка на ГВт превысит $60 млрд после выпуска поколения Feynman, запланированного на 2028 год.

Также NVIDIA раскрыла некоторые данные о своём инвестиционном портфеле. В него входят доли в 13 публичных компаниях и 229 частных стартапах. Согласно представленным данным, инвестиции приносят NVIDIA более чем трёхкратную прибыль. Предстоящие первичные публичные размещения (IPO) компаний Anthropic PBC и OpenAI Group PBC сулят NVIDIA очередное поступление крупной прибыли.

В ноябре прошлого года NVIDIA обязалась инвестировать $10 млрд в Anthropic, которую за два месяца до этого оценили в $183 млрд. По имеющимся данным, сейчас Anthropic готовится к выходу на биржу с оценкой в $2 трлн. В свою очередь, OpenAI получила от NVIDIA $30 млрд в рамках февральской сделки с оценкой в $730 млрд. По данным The New York Times, компания сейчас рассматривает возможность проведения нового раунда финансирования при оценке до $1,5 млрд. IPO OpenAI может привести к дальнейшему росту стоимости её акций, что ещё больше увеличит доходность инвестиций NVIDIA.

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