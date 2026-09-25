Австралиийский штат Виктория предложил обязать ЦОД самостоятельно обеспечить себя возобновляемой энергией

Штат Виктория на юго-востоке Австралии выступил с предложением ввести новые правила, требующие от дата-центров в регионе самостоятельно обеспечить себе поставки возобновляемой энергии. К ЦОД могут быть выдвинуты и другие, не менее важные требования, сообщает Datacenter Dynamics.

Предложение — часть «Плана действий по устойчивому развитию ЦОД» (Sustainable Data Centre Action Plan), принятого в штате, который устанавливает новые требования, которым должны следовать операторы дата-центров, если хотят строить объекты в регионе.

Согласно предложению, ЦОД должны будут обеспечить как снабжение объектов возобновляемой энергией, так и её хранение. Также необходимо будет согласовать баланс нового спроса с новыми генерирующими мощностями и покрыть расходы на подключение к электросетям и модернизацию соответствующей инфраструктуры. Фактически правила поощряют превращение ЦОД в «чистых генераторов»энергии, даже если те ранее были «чистыми потребителями».

Также от операторов дата-центров потребуют использовать переработанную или непитьевую воду для охлаждения. Если немедленно обеспечить этого не получится, от них потребуют компенсировать используемую воду и оплатить необходимую модернизацию инфраструктуры.

Новые правила запретят и строительство ЦОД в жилых зонах, в частности — рядом со школами и дошкольными учреждениями, а также в тех сельских районах, где нет возможности их поддерживать должным образом. Создадут и специальную буферную зону для новых объектов, от здания до любой жилой зоны должно быть не менее 150 м. Кроме того, операторы должны будут предоставить властям план управления транспортным трафиком на время строительства и эксплуатации.

Наконец, предполагается дополнительная поддержка местных сообществ. В числе прочего необходимо будет обеспечить гарантии инвестиций в регион там, где планируется разместить дата-центры. Также власти могут потребовать создания новых рабочих мест в регионе присутствия, поддержки образовательных учреждений, парков и др. Операторов могут обязать поддерживать обучение местных жителей и в первую очередь нанимать сотрудников именно в регионе, в последнюю очередь привлекая специалистов извне.

Власти штата уже подчеркнули, что ЦОД должны «нести свою долю расходов», обеспечивать себя энергией и «защищать дома». Если всё будет сделано правильно, местные жители смогут разделить с операторами ЦОД экономические выгоды от их строительства и эксплуатации.

Это последнее из предложений в Австралии, стимулирующих операторов ЦОД развивать возобновляемую энергетику. В прошлом месяце предложение обязать дата-центры обеспечивать не менее 40 % потребностей в энергии за счёт ветрогенерации выдвинул Новый Южный Уэльс.

Также с собственным планом выступали власти на общегосударственном уровне. Он тоже предусматривал обязательное частичное обеспечение ЦОД энергией из возобновляемых источников. Впрочем, федеральное правительство отказалось от обязательного питания ЦОД возобновляемой энергией после того, как возражения выдвинули представители двух местных регионов.

Так, представитель Квинсленда заявил, что такие решения должны принимать на уровне отдельных штатов, поскольку именно местным властям принадлежат все обслуживающие проекты энергосистемы на местах.

В США подход к строительству дата-центров становится ещё более жёстким. Так, на днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом утвердил сразу семь законов, строго регулирующих потребление воды и электричества дата-центрами.

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