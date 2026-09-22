Петабит через Атлантику: Meta✴ анонсировала сверхбыстрый подводный интернет-кабель Petal

Компания Meta✴ анонсировала кабель Petal, названный «первой трансокеанской системой с пропускной способностью 1 Пбит/с». Кабель через Атлантику протяжённостью порядка 7 тыс. км свяжет США и Францию, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Кабель получит 24 пары волокон, но отличительной особенностью Petal станет использование волокна с двумя сердцевинами в трансокеанском масштабе.

Это позволит удвоить максимальную пропускную способность в сравнении с современными трансатлантическими системами, например — системой Aurora той же Meta✴, прокладка которой предусмотрена между США и Данией. В то же время в новом кабеле не предусмотрен двукратный рост энергопотребления и сопутствующей физической инфраструктуры. Также можно сравнить кабель с системой Meta✴ Anjana на 24 пары, тоже обеспечивающей около 500 Тбит/с.

Из-за такого строения волокна пришлось поработать над снижением затухания сигнала при сохранении стандартного внешнего диаметра оптоволокна на уровне 125 мкм. Кроме того, потребовалась минимизация перекрёстных помех между сердцевинами. Для этого используется сверхчистый синтетический кварц и некоторые другие технические решения. За выпуск волокна отвечает японская Sumitomo. Каждая из сердцевин будет передавать трафик только в одном направлении, от Франции к США или от США к Франции. Для передачи данных используются C- и L-диапазоны.

Также компания разработала систему передовых усилителей-ретрансляторов. Обычно для маршрута длиной 7 тыс. км требуется порядка 100 модулей. Используемые в Petal ретрансляторы имеют по 96 усилителей. Сигнал из каждой сердцевины выводится и усиливается по отдельности, после чего снова «зашивается» в волокно. При этом ретрансляторы совместимы с существующими подсистемами питания на 18 кВ. Генеральным подрядчиком выбрана NEC, а за вывод кабеля на берег во Франции отвечает Orange.

Meta✴ утверждает, что 1 Пбит/с хватит на то, чтобы около ¾ населения мира могли одновременно слушать музыку в стриминговых аудиосервисах. Подчёркивается, что при этом новые решения с высокой пропускной способностью позволяют сократить расход материалов и углеродный след, связанный с прокладкой системы — если сравнить его со строительством двух по 500 Тбит/с.

Meta✴ не единственная, запустившая проект крупного масштаба в последнее время. На днях объявлено, что компания EXA Infrastructure взялась за прокладку подводного кабеля протяжённостью 6552 км, соединяющего Нью-Джерси (США) и Брин (Великобритания). Кабель EXA Meridian представляет собой систему из 24 оптоволоконных пар общей пропускной способностью около 500 Тбит/с. Её должны ввести в эксплуатацию в IV квартале 2029 года.

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