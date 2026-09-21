Компания EXA Infrastructure взялась за прокладку подводного кабеля протяжённостью 6552 км, соединяющего Нью-Джерси (США) и Брин (Великобритания). Новый кабель EXA Meridian представляет собой систему из 24 оптоволоконных пар общей пропускной способностью около 500 Тбит/с, которую должны ввести в эксплуатацию в IV квартале 2029 году. Ключевым подрядчиком стала Xtera.

Это уже девятый трансатлантический кабель в портфолио EXA. Компания позиционирует проект, как первый кабель через Атлантику, построенный одним оператором за последние десять лет. Meridian разрабатывается для гиперскейлеров, неооблачных провайдеров, финансовых и государственных структур, а также исследовательских организаций. Подобные заказчики всё активнее приобретают отдельные оптоволоконные пары. EXA предварительно сообщила о «якорных» договорённостях с гиперскейлерами и неооблаками, но заказчики и условия взаимодействия пока не раскрыты.

EXA интегрирует Meridian с существующей сетью компании. Новая посадочная станция в Брине будет соединена несколькими наземными маршрутами со Слау (Slough, Беркшир), а оттуда — с панъевропейской сетью EXA. Это обеспечит связь с ключевыми европейскими рынками ЦОД. И это очень удобно для тех, кто покупает пары волокон или несколько несущих.

Прокладка новых трансатлантических кабелей ведётся ударными темпами. Так, только в августе объявлено о том, что McMahon Design and Management проложит между Ирландией и США подводные интернет-кабели Narwhal 1 и Narwhal 2, а Meta✴ подала заявку на прокладку 497-Тбит/с интернет-кабеля Aurora между США и Данией.

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