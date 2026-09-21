224 vCPU и почти 6 Тбайт RAM: Google объявила об общедоступности инстансов M4N

Google объявила об общедоступности инстансов M4N в Google Compute Engine. Компания отметила, что это второе предложение в семействе ВМ, оптимизированных для работы с сетью и блочными хранилищами. Серия M4N специально разработана для задач, требующих больших объёмов памяти и высокой интенсивности операций I/O.

Как утверждает Google, по сравнению с аналогичными предложениями других крупных облачных провайдеров, инстансы M4N обеспечивают самые высокие показатели IOPS и пропускной способности на ядро в классе инстансов с большим объёмом памяти, а также позволяют снизить совокупную стоимость владения (TCO) для СУБД Oracle более чем на 20 %. Серия M4N дополняет существующие семейства ВМ, оптимизированных для работы с памятью (M1, M2, M3, M4 и X4). Новая серия позиционируется не как замена этим продуктам, а как более специализированное решение для приложений, в которых «узким местом» стали ограничения подсистемы хранения данных или сети.

Также сообщается, что M4N — это первый в отрасли инстанс, оптимизированный для работы с сетью и блочными хранилищами, который отличается повышенным соотношением объёма памяти к количеству ядер (до 26:1) и большим максимальным объемом памяти (6 Тбайт). Инстансы M4N на базе процессоров Intel Xeon Emerarld Rapids дополнены функциями разгрузки фирменного аппаратного решения Titanium и обеспечивают совокупную производительность хранилища на уровне хоста до 25 тыс. МиБ/с (25 ГиБ/с) и до 1 млн IOPS с дисками Hyperdisk Extreme, что вдвое превышает показатели производительности блочных хранилищ для текущих инстансов M4.

Компания отметила, что корпоративные ИТ-подразделения сталкиваются с ростом затрат на лицензирование ПО, стоимость которого привязана к количеству ядер, виртуальных или физических. В связи с этим приходилось идти на компромисс, оплачивая больше вычислительных ядер, чем требовалось для самой задачи, чтобы получить необходимый объём оперативной памяти и достаточную производительность подсистемы хранения данных. M4N меняют этот подход благодаря лучшему в отрасли соотношению объема памяти к количеству vCPU, говорит Google. Они позволяют:

Снизить TCO и расходы на лицензирование: отказаться от избыточного выделения ядер, сохраняя при этом требуемый уровень производительности СУБД Oracle, что обеспечивает снижение TCO более чем на 20​% по сравнению с аналогичными предложениями ведущих гиперскейлеров.

Оптимизировать инфраструктуру: выделять ровно тот объём вычислительных мощностей, который необходим для конкретной рабочей нагрузки, сохраняя при этом доступ к большим объёмам RAM.

Повысить эффективность использования кеша: благодаря большему объёму памяти на каждое ядро значительные части базы данных могут размещаться в SGA, что сокращает количество ресурсоёмких операций I/O и повышает общую эффективность системы.

Серия M4N включает 10 инстансов с количеством vCPU в пределах от 16 до 224, объёмом DDR5 от 248 до 5952 Гбайт. Пропускная способность сети достигает 400 Гбит/с для трафика между виртуальными машинами и 200 Гбит/с для исходящего трафика. Инстансы предлагаются с предустановленными конфигурациями, рассчитанными на различные профили рабочих нагрузок. В числе целевых сценариев использования M4N компания указала критически важные корпоративные базы данных, системы генеративного ИИ и компоненты RAG, медицинские информационные системы, ERP, аналитику в реальном времени и EDA.

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