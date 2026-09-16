SiFive и AMD займутся оптимизацией ROCm для RISC-V

SiFive и AMD показали возможность работы программной экосистемы AMD ROCm на представленной недавно серверной платформе BigSky Datacenter Development Platform. Компании показали запуск современной ИИ-модели Gemma4-E2B с применением ROCm 10.0 на серверах SiFive с ядрами SiFive P870-D. Непосредственно за инференс отвечали ускорители AMD Radeon AI PRO R9700.

Взаимодействие компания позволит использовать open source ПО, экосистему ROCm и аппаратные решения на архитектуре RISC-V для создания системы ИИ-вычислений в ЦОД нового поколения. Партнёры продолжат заниматься оптимизацией ROCm для RISC-V, желая обеспечить в перспективе ускоренное время обработки данных и большее число сценариев использования ИИ-ускорителей и более крупных ИИ-моделей.

По словам представителя SiFive, комбинация передовой открытой стандартной архитектуры с ПО с открытым исходным кодом позволяет гиперскейлерам и разработчикам решать современные ИИ-задачи на RISC-V. Это будет способствовать ускоренному внедрению RISC-V в ЦОД.

RISC-V-сервер BigSky SF-2U870 разработан специально для портирования, оптимизации и валидации ПО. Платформа включает 32 ядра P870-D (тактовая частота 2,0 ГГЦ), 256 Гбайт DDR5-5600, четыре слота PCIe 5.0 x16 и слот PCIe 3.0 x4. Также используется два SSD U.2 NVMe SSD по 7,68 Тбайт и сетевая карта OCP 3.0 NIC 10/25GbE.

Аналогичную интеграцию с своей платформы с архитектурой RISC-V продвигает и NVIDIA. Ранее компания уже официально объявила о поддержке CUDA соответствующих решений, что позволяет использовать CPU на RISC-V для управления ИИ-ускорителями. Также компания поддержала включение SiFive в свою партнёрскую программу NVLink Fusion.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: