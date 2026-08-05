Samsung запустила в Южной Корее NPUaaS на базе ИИ-ускорителей FuriosaAI RNGD

Компания Samsung SDS запустила в Южной Корее сервис NPU-as-a-Service (NPUaaS) с использованием ИИ-ускорителей RNGD южнокорейского стартапа FuriosaAI. Теперь они доступны в облачной платформе Samsung, пишет Data Center Dynamics. Как утверждает компания, это первый сервис в стране с использованием этих чипов.

ИИ-ускорители RNGD, построенные на 5-нм архитектуре Tensor Contraction Processor (TCP), обеспечивают вычислительную мощность 512 Тфлопс в режиме FP8 при TDP в пределах 180 Вт. Сервер может включать до восьми ускорителей RNGD, что позволяет его использовать для задач агентного ИИ.

«Предоставление RNGD через Samsung SDS обеспечивает предприятиям новый способ развёртывания инфраструктуры для ИИ-инференса без необходимости управления соответствующим оборудованием», — сообщил Джун Пайк (June Paik), генеральный директор FuriosaAI.

Samsung SDS развернула чипы RNGD в своем ЦОД Dongtan IDC в Донтане (Dongtan) и уже виртуализировала сервер NXT RNGD от FuriosaAI, предоставляя доступ к инстансам в конфигурациях по запросу с 1, 2, 4 или 8 картами. ЦОД Dongtan IDC занимает шесть этажей и включает четыре серверных зала. Благодаря использованию естественного воздушного охлаждения его показатель PUE составляет 1,12.

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