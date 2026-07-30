Samsung прогнозирует усугубление дефицита чипов в 2027 году и его сохранение в 2028-м

Samsung Electronics объявила, что ожидает усугубления нехватки чипов в 2027 году и сохранения дефицита в последующие годы. Эта информация появилась после того, как компания отчиталась о росте прибыли полупроводникового подразделения во II квартале год к году более чем в 250 раз, сообщает Reuters. Это развеяло опасения инвесторов, в последнее время обеспокоенных тем, что ажиотажные инвестиции в ЦОД и ИИ могут замедлиться и ограничить рост финансовых показателей.

По словам представителя подразделения, отвечающего за выпуск памяти, Samsung подписала долгосрочные соглашения о поставках чипов с пятью ключевыми мировыми операторами дата-центров и готовится заключить договоры ещё с пятью, хотя имена компаний не разглашаются.

Отмечается, что такие контракты рассчитаны минимум на пять лет, предусматривают использование 60–70 % производственных мощностей и гарантированные минимальные цены для защиты капиталовложений.

Оптимистичный прогноз Samsung появился вскоре после резкого падения акций полупроводниковых компаний в последние месяцы. Спад был вызван опасениями инвесторов, связанными с рисками финансирования развития ИИ-инфраструктуры и ростом конкуренции со стороны Китая, способной сказаться на доходах производителей чипов.

Полупроводниковое подразделение Samsung отчиталось об операционной прибыли во II квартале 2026 года в размере ₩89,2 трлн ($61,7 млрд), что в 250 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Впрочем, рост цен на чипы навредил мобильному подразделению, которое отчиталось об убытке в размере ₩700 млрд. Впервые в своей истории оно завершило квартал с отрицательным финансовым результатом. По мнению экспертов, причиной стали высокие цены на память и устойчивый спрос на чипы со стороны гиперскейлеров.

Прибыль за II квартал превзошла совокупную прибыль Samsung (combined earnings) за последние три года — на фоне стремления компании догнать конкурента SK hynix в поставках HBM-памяти для ИИ-ускорителей.

В число клиентов Samsung входят Nvidia и AMD. Производитель объявил, что ожидает более чем трёхкратного роста выручки от памяти HBM4 в III квартале. Во второй половине года доля компании на рынке HBM может приблизиться к её доле на рынке DRAM в целом.

В компании ожидают, что контрактное производство чипов (где её конкурентами выступают TSMC и Intel) в ближайшем будущем сможет выйти в плюс за счёт повышенной загрузки фабрик и роста цен на полупроводниковую продукцию.

Samsung подтвердила, что намерена запустить завод в Тейлоре (Taylor, штат Техас) в 2026 году, а также начать строительство в США второй фабрики. Массовое производство на ней может начаться уже в 2030 году.

Главный конкурент Samsung — SK hynix — не оправдал ожиданий инвесторов, хотя тоже отчитался о рекордных квартальных показателях. В текущем году компания намерена увеличить капитальные затраты на 50 % для удовлетворения спроса на ИИ-инфраструктуру.

При этом, в отличие от SK hynix, в Samsung не рассматривают выпуск американских депозитарных расписок для привлечения средств. В компании утверждают, что ей достаточно стабильного денежного потока, обеспечиваемого диверсифицированным портфелем бизнеса.

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