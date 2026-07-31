Seatrium намерена построить 30-МВт прибрежный ЦОД, свои проекты продвигают Atomarine и Mocean Energy

Специалист по прибрежному бурению — сингапурская Seatrium продвигает создание пилотного плавучего ЦОД мощностью 30 МВт. Проекты уже одобрены организацией Bureau Veritas, занимающейся классификацией судов и мониторингом безопасности оффшорных объектов по всему миру, сообщает Datacenter Dynamics.

Новость о Seatrium появилась практически одновременно с информацией о том, что поддерживаемый Y Combinator стартап Atomarine, предложил плавучие ЦОД с энергоснабжением от атомных судов, а шотландская Mocean привлекает средства для финансирования строительства морских вычислительных мощностей.

Seatrium сообщила, что её плавучий ЦОД будет состоять из шести независимых 5-МВт модулей, напоминающих контейнеры для морских перевозок. Они будут размещены на барже, не имеющей собственных двигателей, пришвартованной к пирсу, хотя данные о том, где именно будет реализован проект, пока не разглашаются.

Каждый модуль включает IT-оборудование, системы охлаждения и распределения энергии, а также вспомогательную инфраструктуру. Компания заявляет, что комбинация модульных систем с «естественным» охлаждением оборудования за счёт морской воды, интегрированной генерации энергии и возможности «гибкого» размещения в море позволяет масштабировать ЦОД, менять их местоположение, а также обеспечить высокую энергоэффективность.

Bureau Veritas уже выдала «принципиальное одобрение» (approval-in-principle, AIP), поддерживающее проект системы. Seatrium подчёркивает, что проект основан на многолетнем опыте в создании сложных оффшорных и морских объектов различного назначения.

Тем временем в США Atomarine предлагает строить плавучие дата-центры с питанием от кораблей с атомными силовыми установками. Все ЦОД предполагается размещать на подвижных платформах, с подключением к таким судам целой цепью кабелей. Atomarine рассчитывает использовать для охлаждения ЦОД морскую воду. Утверждается, что PUE таких объектов будет на уровне 1,1.

Стартап пока не решил, какие именно реакторы будет использовать в своих судах. По мнению экспертов, не исключено применение малых модульных реакторов (SMR), до коммерческой эксплуатации которых ещё далеко. В краткосрочной перспективе Atomarine рассчитывает питать свой первый ЦОД от турбин на природном газе, запуск дата-центра запланирован на 2028 год.

Шотландская Mocean Energy, работающая в сфере возобновляемой энергетики, представила морской ЦОД, работающий на солнечной и гидроэнергии. Её новая платформа Blue Core позволяет строить модули, способные генерировать по 0,5–1 МВт электричества благодаря солнечным панелям и энергии волн. Модули получат аккумуляторные энергохранилища и смогут подключаться к Сети с помощью низкоорбитальных спутников. Для охлаждения будет применяться морская вода, что поможет ЦОД экономить электричество.

Mocean уже имеет платформу для оффшорной генерации энергии. Blue Star испытывается в море последние 18 мес. Компания надеется начать продажи Blue Star к 2028 году. По словам Mocean, Blue Core будет использовать уже проверенное решение, доказавшее работоспособность в морских условиях для решения масштабных задач. Основная цель — устранить барьеры, связанные с энергоснабжением и получением разрешений, сдерживающих развитие индустрии. Компания в процессе привлечения средств для финансирования строительства плавучих ЦОД, ориентированных на ИИ-инференс, первые коммерческие проекты она намерена начать реализовать к 2030 году.

Концепция плавучих ЦОД чрезвычайно популярна. Так, в марте сообщалось, что Mitsui и Hitachi готовятся размещать дата-центры на старых судах. В апреле появилась новость, что Samsung Heavy Industries займётся строительством плавучих ЦОД совместно с американской Mousterian Corporation. В мае обнародована информация, что Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн. Наконец, в июле объявлено, что Британская Orcadian построит в Северном море автономный 200-МВт ЦОД на природном газе и с захватом углерода, а Samsung рассчитывает запустить плавучие ЦОД во II квартале 2028 года.

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