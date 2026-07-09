Samsung рассчитывает запустить плавучие ЦОД во II квартале 2028 года

Samsung намерена ввести в эксплуатацию свои первые плавучие дата-центры во II квартале 2028 года. Ожидается, что её подразделение Samsung Heavy Industries уже будет иметь заказы на строительство таких ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. По имеющимся данным, Samsung уже реализует «несколько перспективных проектов».

Источники сообщают, что Samsung Heavy Industries подписала меморандум о взаимопонимании с греческой судостроительной компанией Capital и британской финансовой группой Lloyds Register для организации строительства плавучих ЦОД. В рамках соглашения Samsung будет разрабатывать технологическую основу, Capital станет подбирать перспективные проекты и искать инвестиции, а Lloyd's Register обеспечит решение вопросов с регуляторами.

В мае сообщалось, что подразделение Samsung, ответственное за морские разработки, также подписало соглашение с компанией Mousterian Corporation (M3) о строительстве плавучих ЦОД. Планируется совместная разработка и реализация проектов плавучих ЦОД «институционального уровня» по всему миру. Ранее основатели американской компании работали над проектом плавучих ЦОД Nautilus.

Плавучие ЦОД рассматриваются как экономически целесообразная альтернатива дорогим наземным объектам в условиях, когда во многих регионах свободная земля становится всё более дефицитным ресурсом. Keppel начала строить плавучий ЦОД мощностью 25 МВт в Сингапуре, ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Американская Panthalassa рассчитывает использовать энергию волн для питания плавучих ЦОД непосредственно в открытом море.

На рынок ЦОД собирается выйти и американская Aikido, которая специализируется на ветроэнергетических установках. Она представила проект строительства ветроэнергетической платформы, интегрированной с модульным ЦОД, предназначенным для ИИ-задач. В марте 2025 года сообщалось, что в России тоже ведутся работы по проектированию плавучих дата-центров.

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