Налог на дно: Орегон намерен взимать ежегодные сборы за прокладку кабелей в прибрежной зоне

Орегон десятилетиями взимал лишь разовые сборы за прокладку подводных кабелей. Теперь штат намерен пересмотреть структуру платежей за возможность прокладки кабелей в пределах трёх миль от береговой линии, сообщает Tom’s Hardware. Вырученные средства будут направляться в Общий школьный фонд (Common School Fund) для поддержки местных образовательных учреждений.

Если действующая структура сборов принята 25 лет назад и предусматривает лишь единовременную плату в размере $5 тыс. за подачу заявки, то по новым правилам, которые ещё обсуждается, возможна ежегодная плата по $3 за «погонный фут» кабеля и ещё по $7 за каждый фут защитной трубы, закрывающий ближайший к берегу участок. Департамент государственных земель Орегона (Department of State Lands) рассчитывает, что в случае 20-летней аренды каждый кабель будет приносить миллионы долларов. Например, для кабеля Bifrost (AWS и Meta✴) единовременная выплата за долгосрочную аренду составит около $1,45 млн.

Стоит отметить, что ранее рассматривалось более жёсткое предложение, учитывавшее, например, поперечное сечение кабельной инфраструктуры, от чего было решено отказаться. Тем более, что штат рассчитывает и далее привлекать инвестиции в технологический сектор. Он уже приютил около 140 дата-центров и 16 подводных кабелей разных типов. В Орегоне отсутствует и налог с продаж, дополнительно штат предлагает льготы для особых экономических зон.

Власти назвали предложенную ставку конкурентоспособной «и даже низкой». Для сравнения, соседняя Калифорния взимает по $5 за фут кабеля ежегодно. Для операторов кабельной инфраструктуры один-два миллиона долларов раз в 20 лет — совершенно незначительная сумма в сравнении с затратами, необходимыми на саму прокладку. Реализация трансатлантического проекта обходится приблизительно в $250 млн, а через Тихий океан — в $400 млн.

Хотя окончательное решение ещё не принято, высока вероятность, что от новых платежей могут быть почти полностью освобождены кабели, проекты прокладки которых уже утверждены. При этом в некоторые из недавних контрактов, включая тот, что касается прокладки Bifrost, включено положение о том, что любые новые сборы со стороны штата, должны быть оплачены. Однако AWS заранее откупилась, заплатив $300 тыс. за то, чтобы на неё действие новых норм не распространялось.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: