Colt и Ciena успешно испытали «постквантовый» трансатлантический 800-Гбит/с канал

Компании Colt Technology Services и Ciena успешно провели «самую быструю» квантово-защищённую передачу данных через Атлантику. Трафик между Нью-Йорком и Лондоном передавался со скоростью 800 Гбит/с через 6,9 тыс. км наземной и подводной кабельной инфраструктуры Colt с применением оптической платформы Ciena WaveLogic 6 Extreme (WL6e), сообщает Converge! Digest.

Использование специальной защиты подчёркивает рост внимания отрасли к защите данных не только от актуальных сегодня угроз, но и от угроз будущего, в котором квантовые компьютеры теоретически будут довольно легко справляться с традиционными алгоритмами шифрования. При этом будет обеспечена по-прежнему высокая скорость передачи информации, что особенно важно для ИИ-нагрузок и операторов ЦОД.

Тесты направлены на борьбу с современными атаками типа «собери сейчас — расшифруй потом» (harvest now, decrypt later). В этом случае злоумышленник сохраняет защищённые данные с целью их расшифровки уже тогда, когда появятся достаточно производительные для этого квантовые компьютеры. Платформа WL6e применяет постквантовую криптографию (PQC), соответствующую стандартам NIST — она интегрирована с 1,6 Тбит/с когерентной оптической технологией. Компании заявила, что испытания подтвердили возможность совмещать «постквантовую» защиту с передачей данных на высокой скорости на одном из самых загруженных каналов связи в мире.

По данным Colt, испытание стало продолжением серии инициатив, направленных на внедрение новых технологий защиты в наземной и подводной инфраструктуре компании. Colt уже предлагает постквантовую криптографию (PQC), квантовое распределение ключей (QKD), инфраструктуру симметричных ключей (SKI) и гибридные архитектуры безопасности. Также партнёры отметили стабильность оптической сети и её готовность к новым требованиям к производительности, связанным с ИИ-трафиком — в этой сфере безопасная передача данных между ЦОД становится всё важнее.

По словам Converge!, речь идёт о продолжении многолетнего взаимодействия Colt и Ciena, направленного на расширение возможностей трансокеанских ВОЛС. В 2024 года компании объявили о первой в отрасли передаче сигнала через Атлантический океан со скоростью 1,2 Тбит/с. В 2025 году они представили для нужд гиперскейлеров новую сеть терабитного уровня. Теперь акцент смещается с обычного наращивания пропускной способности на дополнительное обеспечение безопасности в преддверии начала массовых квантовых вычислений.

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