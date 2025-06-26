Telxius и Ciena установили рекорд скорости передачи данных между США и Европой по трансатлантическому кабелю Marea

Компании Telxius и Ciena объявили о достижении рекорда скорости передачи данных по подводному оптоволоконному кабелю Marea. Он соединяет Вирджиния-Бич (Virginia Beach, США) и Бильбао (Bilbao, Испания). В рамках испытаний удалось добиться 1,3 Тбит/с на одной длине волны — это рекордное достижение для трансантлантических ВОЛС, сообщает Converge Digest.

Испытания с использованием когерентной оптики Ciena WaveLogic 6 Extreme (WL6e) позволили установить новый рекорд спектральной эффективности на уровне 7,0 бит/с/Гц. Технология WL6e с использованием 3-нм решений позволяет на 50 % снизить энергопотребление и занимаемое пространство на каждый передаваемый бит.

Испытания — отражение растущих потребностей бизнеса в высокопроизводительной кабельной инфраструктуре для обеспечения передачи трафика, связанного с ИИ, потоковым видео, облачными сервисами и интерконнектами между ЦОД (DCI).

Компания Telxius управляет обширной волоконно-оптической экосистемой, включающей девять подводных кабелей нового поколения, более 100 тыс. км наземной инфраструктуры, 26 станций и ЦОД, а также 100 точек присутствия по всему миру.

Обновление гарантирует, что кабель Marea продолжит обеспечивать надежную и высокоскоростную связь для цифровых приложений и платформ новых поколений. В дальнейшем планируется более широкое внедрение новых технологий. В частности, в компании заявили, что намерены широко внедрять WL6e на ключевых участках своей глобальной подводной сети с 2025 года.

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