Вышка Vodafone с роборукой и ИИ перенастраивает сама себя

Телеком-оператор Vodafone в Албании проводит испытания умной вышки мобильной связи с ИИ-управлением, оснащённой роботизированной рукой, способную выполнять несложные задания, сообщает Datacenter Dynamics. Экспериментальная вышка в албанской столице размещена над оживлённым торговым центром.

Проходящие в Тиране (Tirana) испытания предусматривают автономный анализ оборудованием вышки приоритетной зоны покрытия, наиболее востребованной пользователями в данный момент — для перемещения антенны и получения сигнала оптимального качества. По данным Vodafone, вышка может сама оценивать востребованность связи и локальные условия вроде погоды, определяя наилучшее направление антенны. Например, в солнечную погоду важно покрытие на улице, а во время дождя основной задачей становится организация стабильной связи в помещениях.

Vodafone называет вышку «самодумающей» (self-thinking). Утверждается, что разработанный компанией алгоритм автономно направляет роботизированную руку производства южнокорейской Humax Networks, которая вращает или наклоняет антенну. Вышка принимает самостоятельные решения без вмешательства человека и может не только «думать», но и обучаться и адаптироваться к окружающим условиям.

На изменение положения вышки уходит 20–30 мин., хотя робот может двигаться и быстрее. Такой темп выдерживается для экономии энергии, и это всё равно намного быстрее ручная настройка, на которую может уйти несколько дней, или установка дополнительной антенны, что может затянуться не несколько недель. В норме для настройки антенны на вышку должен каждый раз забираться инженер, причём для этого нередко необходимо получать специальные разрешения. Автономное выполнение задачи само по себе способно сберечь время и деньги.

Компания объявила, что речь идёт об одном из первых примеров применения «физического ИИ» в телеком-отрасли. По данным Vodafone, проект — часть более обширных планов компании по интеграции автономного управления антеннами в свою общекорпоративную платформу, основанную на открытых стандартах для автоматизации компонентов RAN-сетей. В прошлом году появились данные, что Vodafone использует технологии спутникового позиционирования для корректировки направления антенн. Новые испытания стали развитием предыдущей инициативы.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Smart Communications, дочерняя структура филиппинской телеком-компании PLDT, проводила пилотные испытания дистанционно управляемых роботизированных рук для базовых станций сотовой связи. Предоставляла оборудование та же Humax Networks.

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