NVIDIA повысила цены на модули Jetson: некоторые подорожали вдвое

Компания NVIDIA, по сообщению ресурса CNX Software, повысила цены на вычислительные модули Jetson и комплекты для разработчиков на их основе. Стоимость некоторых изделий увеличилась сразу в два раза.
Официально о причинах столь резкого скачка ничего не сообщается. Но можно предположить, что это связано с дефицитом чипов оперативной и флеш-памяти. Ранее из-за недостатка компонентов NVIDIA была вынуждена свернуть продажи изделий Jetson с памятью LPDDR4, которые были выпущены до 2021 года включительно.
Значительнее всего подорожал модуль Jetson Nano: при заказах партиями от 1 тыс. штук его цена подскочила на 101 % — с $99 до $199. Вдвое подорожали и модули Jetson AGX Orin, оснащённые 32 Гбайт RAM: теперь они предлагаются за $1799 вместо прежних $899. В наименьшей степени рост цен затронул изделия Jetson Orin Nano с 8 Гбайт памяти и Jetson TX2i — плюс 33 %.
В целом обновлённый прайс-лист выглядит следующим образом:
|Продукт
|Прежняя цена
|Новая цена
|Изменение
|Jetson AGX Thor Developer Kit
|$3499
|$5499
|+57 %
|Jetson T5000 module, 1KU+
|$2999
|$4999
|+67 %
|Jetson T4000 module, 1KU+
|$1999
|$2999
|+50 %
|Jetson AGX Orin Developer Kit
|$1999
|$3499
|+75 %
|Jetson AGX Orin 64GB module, 1KU+
|$1599
|$2999
|+88 %
|Jetson AGX Orin Industrial, 1KU+
|$2149
|$3199
|+49 %
|Jetson AGX Orin 32GB module, 1KU+
|$899
|$1799
|+100 %
|Jetson Orin NX 16GB module, 1KU+
|$599
|$999
|+67 %
|Jetson Orin NX 8GB module, 1KU+
|$399
|$649
|63 %
|Jetson Orin Nano Super Developer Kit
|$249
|$399
|+60 %
|Jetson Orin Nano 8GB module, 1KU+
|$299
|$399
|+33 %
|Jetson Orin Nano 4GB module, 1KU+
|$199
|$349
|+75 %
|Jetson AGX Xavier module, 1KU+
|$899
|$1599
|+78 %
|Jetson AGX Xavier Industrial module, 1KU+
|$1249
|$2299
|+84 %
|Jetson Xavier NX 16GB module, 1KU+
|$499
|$899
|+80 %
|Jetson Xavier NX module, 1KU+
|$399
|$599
|+50 %
|Jetson TX2 NX module, 1KU+
|$149
|$249
|+67 %
|Jetson TX2i module, 1KU+
|$749
|$999
|+33 %
|Jetson Nano module, 1KU+
|$99
|$199
|+101 %
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