NVIDIA повысила цены на модули Jetson: некоторые подорожали вдвое

Компания NVIDIA, по сообщению ресурса CNX Software, повысила цены на вычислительные модули Jetson и комплекты для разработчиков на их основе. Стоимость некоторых изделий увеличилась сразу в два раза.

Официально о причинах столь резкого скачка ничего не сообщается. Но можно предположить, что это связано с дефицитом чипов оперативной и флеш-памяти. Ранее из-за недостатка компонентов NVIDIA была вынуждена свернуть продажи изделий Jetson с памятью LPDDR4, которые были выпущены до 2021 года включительно.

Значительнее всего подорожал модуль Jetson Nano: при заказах партиями от 1 тыс. штук его цена подскочила на 101 % — с $99 до $199. Вдвое подорожали и модули Jetson AGX Orin, оснащённые 32 Гбайт RAM: теперь они предлагаются за $1799 вместо прежних $899. В наименьшей степени рост цен затронул изделия Jetson Orin Nano с 8 Гбайт памяти и Jetson TX2i — плюс 33 %.

В целом обновлённый прайс-лист выглядит следующим образом:

Продукт Прежняя цена Новая цена Изменение Jetson AGX Thor Developer Kit $3499 $5499 +57 % Jetson T5000 module, 1KU+ $2999 $4999 +67 % Jetson T4000 module, 1KU+ $1999 $2999 +50 % Jetson AGX Orin Developer Kit $1999 $3499 +75 % Jetson AGX Orin 64GB module, 1KU+ $1599 $2999 +88 % Jetson AGX Orin Industrial, 1KU+ $2149 $3199 +49 % Jetson AGX Orin 32GB module, 1KU+ $899 $1799 +100 % Jetson Orin NX 16GB module, 1KU+ $599 $999 +67 % Jetson Orin NX 8GB module, 1KU+ $399 $649 63 % Jetson Orin Nano Super Developer Kit $249 $399 +60 % Jetson Orin Nano 8GB module, 1KU+ $299 $399 +33 % Jetson Orin Nano 4GB module, 1KU+ $199 $349 +75 % Jetson AGX Xavier module, 1KU+ $899 $1599 +78 % Jetson AGX Xavier Industrial module, 1KU+ $1249 $2299 +84 % Jetson Xavier NX 16GB module, 1KU+ $499 $899 +80 % Jetson Xavier NX module, 1KU+ $399 $599 +50 % Jetson TX2 NX module, 1KU+ $149 $249 +67 % Jetson TX2i module, 1KU+ $749 $999 +33 % Jetson Nano module, 1KU+ $99 $199 +101 %

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