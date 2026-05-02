NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4

 
Компания NVIDIA, по сообщению ресурса CNX Software, определила конец жизненного цикла (EOL) для ряда продуктов семейства Jetson. Их продажи планируется прекратить в связи с дефицитом и ростом цен на чипы памяти DRAM на фоне стремительного развития ИИ-инфраструктуры.

Речь идёт об изделиях Jetson с памятью LPDDR4, которые были выпущены до 2021 года включительно. Это, в частности, системы на модуле NVIDIA Jetson TX2 NX (с 4 и 8 Гбайт) и NVIDIA Jetson TX2i (все варианты), NVIDIA Jetson AGX Xavier (с 32 Гбайт, а также индустриальная модификация) и NVIDIA Jetson Xavier NX.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

В сообщении производителя встраиваемых решений Connect Tech говорится, что отныне все новые заказы на устройства с перечисленными модулями не подлежат отмене и возврату. Заявки на поставку таких продуктов будут приниматься до 1 июля нынешнего года. Все существующие заказы с 15 июля получат статус «невозвратных». Отгружаться решения на базе модулей TX2 NX, TX2i, AGX Xavier и Xavier NX будут до 15 июля 2027 года.

В уведомлении отмечается, что NVIDIA приняла решение пересмотреть жизненный цикл устаревающих изделий «в связи с изменениями в динамике мирового рынка DRAM». Connect Tech подчеркивает, что продолжит оказывать поддержку для своих плат, предназначенных для указанных модулей, однако долгосрочная доступность самих Jetson с памятью LPDDR4 будет ограничена.

Нужно отметить, что сформировавшийся дефицит DRAM ударил и по другим производителям вычислительных модулей и одноплатных компьютеров. В частности, о повышении цен на продукцию неоднократно сообщала компания Raspberry Pi: некоторые её изделия подорожали сразу на $150.

