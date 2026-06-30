NVIDIA Jetson поможет в ИИ-обработке данных на орбите Луны

В конце 2026 года американская частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace намерена осуществить запуск лунных аппаратов в рамках проекта Blue Ghost Mission 2. Орбитальный модуль, проектируемый по этой программе, будет использовать вычислительную платформу NVIDIA Jetson для обработки изображений Луны с использованием ИИ-алгоритмов.

В марте 2025-го космический аппарат Blue Ghost Mission 1 компании Firefly Aerospace совершил посадку на Луну: он передал на Землю почти 120 Гбайт необработанных данных, включая изображения и видео, полученные бортовыми камерами. Эта информация до сих пор обрабатывается и изучается в лабораториях.

В случае Blue Ghost Mission 2 данные будут обрабатываться непосредственно на лунной орбите, что избавит от необходимости их длительной трансляции на Землю. ИИ-алгоритмы, запущенные на базе Jetson, позволят извлекать только необходимые сведения: это значительно сократит задержку. Таким образом, повысится эффективность работы системы Firefly Ocula — первого коммерческого сервиса для получения высокодетализированных изображений и карт лунной поверхности.

Проект Blue Ghost Mission 2 предполагает запуск посадочного модуля с набором научных приборов, который должен опуститься на обратную сторону Луны. Ещё одним элементом программы станет орбитальный блок Elytra, оснащённый вычислительным узлом NVIDIA Jetson. Датчики системы Ocula будут получать изображения Луны в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Затем эти данные поступят на обработку в бортовой вычислительный узел на базе Jetson, использующий алгоритмы ИИ. После извлечения необходимые сведения будут передаваться на Землю.

Аппарат Elytra рассчитан на эксплуатацию в течение пяти лет. Установленная на нём электроника будет получать питание от солнечных панелей. Отмечается, что сервис Ocula, реализованный на основе Elytra, поможет в решении ряда важных задач, среди которых — выбор оптимальных зон посадки для будущих пилотируемых и роботизированных лунных миссий, определение минерального состава пород и пр.

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