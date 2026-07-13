HPC и отопление: Scaleway приобрёл Qarnot

Базирующийся в Париже облачный провайдер Scaleway объявил о приобретении французского стартапа Qarnot, специализирующегося на HPC-решениях для инженерных, имитационных и исследовательских задач. Благодаря сделке Scaleway добавит специализированные возможности HPC своей платформе облачных вычислений и ИИ, которая, по её словам, всё более востребована промышленными и финансовыми организациями. «Приобретение ещё больше укрепляет позиции Scaleway как единственного суверенного европейского поставщика облачных услуг, предлагающего облачные вычисления, ИИ и HPC в рамках единой платформы», — отметила Scaleway.

Scaleway сообщила, что её с Qarnot деятельность регулируется европейской юрисдикцией, что обеспечит их клиентам иммунитет от экстерриториального законодательства. Также обе компании роднит приверженность стандартам OCP для проектирования и развёртывания своей инфраструктуры, от архитектуры серверов до операционных практик. Вместе они способствуют совместимости, снижают зависимость от проприетарных технологий и препятствуют привязке клиентов к определённым технологиям. Решение Qarnot HPCaaS обеспечивает доступ к тысячам HPC-инстансов, позволяя одновременно запускать несколько кластеров и без труда масштабировать рабочие нагрузки.

Также для Scaleway представляют интерес разработки Qarnot в области утилизации тепла, выделяемого серверами. Благодаря запатентованной Qarnot технологии прямого жидкостного охлаждения, до 95 % тепла, выделяемого HPC-серверами, может быть рекуперировано и перенаправлено в сети централизованного теплоснабжения, на общественные объекты и промышленные предприятия без ущерба для вычислительной производительности. В Брешиа (Brescia, Италия) Qarnot в партнёрстве с A2A интегрировала HPC-инфраструктуру с городской сетью централизованного теплоснабжения.

Среди клиентов Qarnot — компании MaiaSpace, Alpine Racing, Natixis, ATR Aircraft. В 2020 году она привлекла около $6,5 млн, в дополнение к $2,5 млн, полученным от Data4 Group несколькими годами ранее. В начале 2023 года Qarnot привлекла ещё €35 млн ($37,5 млн) для расширения своей деятельности. В 2025 году компания получила дополнительное финансирование через Европейский инновационный совет. В свою очередь, Scaleway стала одним из победителей тендера Европейской комиссии на предоставление суверенных облачных услуг.

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