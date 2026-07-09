SambaNova завершила первый этап раунда финансирования на $1 млрд с оценкой в $11 млрд

Разработчик ИИ-ускорителей SambaNova объявил о завершении первого этапа раунда финансирования серии F, в рамках которого привлекла $1 млрд с оценкой её рыночной стоимости в $11 млрд. Раунд финансирования возглавила General Atlantic, при этом значительные инвестиции поступили от Seligman Ventures, T. Rowe Price Associates и Capital Group. Предыдущий раунд серии E с привлечением $350 млн инвестиций SambaNova провела в феврале этого года, вскоре после неудавшейся сделки с Intel.

В число новых и существующих инвесторов входят A&E Investment, Assam Ventures, Battery Ventures, фонды и счета под управлением BlackRock, Cambium Capital, Intel Capital, Kabila Capital, QFO Capital, Qatar Investment Authority (QIA), Vista Equity Partners и Volantis. Родриго Лян (Rodrigo Liang, на фото), генеральный директор и соучредитель SambaNova, сообщил TechCrunch, что в ближайшие несколько недель присоединятся ещё несколько инвесторов, и, вероятно, завершится второй этап раунда финансирования.

Привлечённые средства компания направит на расширение мощностей, ускорение инноваций в продуктах и масштабирование развёртывания. SambaNova сообщила, что будет и дальше развивать клиентские программы и продолжать инвестировать в чипы, системы, ПО и полнофункциональную ИИ-инфраструктуру.

Также SambaNova объявила, что JPMorgan Chase выбрала SN40 и SN50 для ИИ-инференса в локальной среде. «Мы рады развернуть архитектуру RDU от SambaNova и с нетерпением ждем возможности протестировать её скорость и безопасность для локального выполнения задач в наших требовательных корпоративных рабочих ИИ-нагрузках», — сообщили в JPMorgan Chase.

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