Intel прикупит ещё чуть-чуть SambaNova

Корпорация Intel, по сообщению Reuters, намерена вложить дополнительно $15 млн в стартап SambaNova Systems, который занимается разработкой ИИ-ускорителей. В результате, доля Intel в структуре этой компании увеличится с 8,2 % до 9 %.

Информация о том, что Intel присматривается к SambaNova, появилась в конце прошлого года. Причём тогда говорилось, что речь может идти о покупке стартапа, а стоимость сделки оценивалась в $1,6 млрд. Однако окончательно договориться сторонам так и не удалось, и SambaNova пришлось заняться поиском потенциальных инвесторов. В феврале стало известно, что компания ведёт переговоры о привлечении более $350 млн в рамках раунда финансировании серии E.

Корпорация Intel, чей генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) одновременно является председателем правления SambaNova, не так давно инвестировала в этот стартап $35 млн, нарастив долю с 6,8 % до 8,2 %. При этом стороны объявили о «стратегическом сотрудничестве». Теперь Intel намерена предоставить SambaNova дополнительные средства.

Как отмечает Reuters, корпорация Intel вкладывает средства и в другие компании, связанные с Таном: в их число входят EPIC Microsystems, 3D Glass Solutions и OPAQUE Systems. В частности, в январе Intel инвестировала $2,3 млн в стартап по разработке ИИ-решений OPAQUE Systems, получив в обмен 14 % долю в этой компании. Кроме того, Intel направила $3,4 млн в стартап EPIC Microsystems, который занимается созданием инновационных интегральных схем для управления питанием. А в 3D Glass Solutions в рамках двух раундов финансирования Intel вложила $8 млн.

