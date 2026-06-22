Intersect360: годовой объём мирового рынка ИИ-инфраструктур превысил $300 млрд

По оценкам аналитической компании Intersect360 Research, затраты на глобальном рынке инфраструктур для дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки, в 2025 году увеличились на 60,1 %, превысив $300 млрд. Ключевым драйвером отрасли выступают гиперскейлеры, продолжающие активно наращивать вычислительные мощности.

Отмечается, что в абсолютном выражении доминирует именно сегмент гиперскейлеров, на который пришлось более $200 млрд расходов. В то же время затраты в области корпоративных ИИ-инфраструктур (включая HPC-направление) в 2025-м оказались на уровне $71,6 млрд.

В дальнейшем, по мнению аналитиков, среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на мировом рынке ИИ-инфраструктур будет исчисляться двузначными числами процентов. В результате, к 2030-му суммарные расходы преодолеют отметку в $500 млрд. В сегменте корпоративных ИИ-инфраструктур показатель прогнозируется в объёме более $130 млрд.

Вместе с тем специалисты Intersect360 Research указывают на трансформацию рассматриваемой отрасли. В частности, наблюдается сдвиг в сторону облачных платформ для задач ИИ и суверенных дата-центров, оптимизированных для соответствующих нагрузок.

Причём направление суверенных ЦОД демонстрирует самые высокие темпы роста, что связано со сформировавшейся геополитической обстановкой и санкционными ограничениями. Такие площадки функционируют полностью в пределах географических границ конкретной страны, что устраняет риски, обусловленные применением иностранных платформ.

Источник изображения: Intersect360

В целом, указывают аналитики, до 2030 года основную часть прироста рынка обеспечат ускорители на базе GPU, высокопроизводительные серверы и облачные сервисы, оптимизированные для ИИ. При этом затраты в сегменте традиционной корпоративной инфраструктуры останутся на прежнем уровне или даже сократятся в реальном выражении.

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