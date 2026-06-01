Hyperion Research: объём мирового рынка НРС в 2025 году превысил $70 млрд, но темп роста замедлился

По оценкам компании Hyperion Research, глобальные расходы в области ИИ и НРС в 2025 году превысили $70 млрд, что примерно на $10 млрд больше по сравнению с предыдущим годом. Однако темпы роста замедлились до 16,9 % против 23,5 % в 2024-м, когда этот показатель оказался самым высоким за последние три десятилетия.

Аналитики учитывают затраты на серверы, хранилища данных, программное обеспечение, услуги и облачные ресурсы, связанные с ИИ и НРС. В частности, в 2025 году на локальные серверы были потрачены $29,4 млрд, что на 16,7 % больше, чем годом ранее, когда продажи такого оборудования оценивались в $25,2 млрд при росте 23,4 % в годовом исчислении.

В сегменте HPC-решений для локального развёртывания на долю HPE пришлось около 22,1 % продаж — $6,5 млрд против $7,2 млрд в 2024 году. У Dell отгрузки в денежном выражении за год поднялись с $3,9 млрд до $5,3 млрд, в результате чего доля составила 18,2 %. Lenovo и Inspur получили $1,8 млрд и $1,2 млрд соответственно. Далее в рейтинге ведущих игроков указанного сегмента находятся Sugon, Penguin, Atos, IBM, Fujitsu и NEC.

Системы хранения данных в 2025 году принесли поставщикам около $12,8 млрд — плюс 27,5 % по отношению к предыдущему году. Расходы в облачном сегменте оцениваются в $12,4 млрд, что на 29,7 % больше, чем в 2024-м. Приложения обеспечили $9,3 млрд, связующее ПО — $3,2 млрд, услуги — $3,5 млрд.

Отмечается, что в 2021 году во всём мире были отгружены примерно 2,2 млн НРС-узлов. В 2024-м и 2025 годах показатель снизился до 500 тыс. узлов. При этом выручка в пересчёте на один узел резко возросла: в среднем с $10 тыс. до более чем $50 тыс. По прогнозам, общие затраты на локальные серверы составят около $32 млрд в 2026 году и достигнут примерно $54 млрд к 2030-му.

