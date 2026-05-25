Совокупная мощность строящихся ЦОД в мире удвоилась всего за год и достигла 31,7 ГВт

Компания Cushman & Wakefield подготовила доклад «Сравнительный анализ мирового рынка дата-центров за 2026 год» (2026 Global Data Center Market Comparison), согласно которому, спрос на ИИ и облачные вычисления привели в 2025 году к удвоению глобальной мощности строящихся ЦОД до 31,7 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics. По статистике, около 80 % строительства соответствующих объектов сосредоточено в Северной и Южной Америках — порядка 25,3 ГВт.

При этом компания отмечает, что динамика отрасли лучше всего характеризуется как «управляемый рост» — высокий спрос сочетается с регулированием рынка и требованиями инвесторов к финансовой и операционной прозрачности. При этом отношение к ЦОД в обществе становится весьма негативным. Предыдущая версия доклада описывала отрасль как переживающую период «ускоренного роста». Лучшим рынком ЦОД в новом докладе признан Даллас (Техас). Cushman & Wakefield впервые «присудила» городу первое место, обычно оно принадлежало региону Северная Вирджиния. К похожим выводам о росте важности Техаса ранее пришли JLL и Synergy Research Group.

Наибольший вес при подсчёте рейтинга рынков компания придаёт доступности электричества, наличию земли, объёму действующего рынка, а также строящимся мощностям. Среднюю значимость в компании приписывают стабильности электросетей, генерации, объёму предварительной аренды мощностей на стадии строительства, ценам на землю, доступности оптоволоконной связи, балансу спроса и предложения, нормативному регулированию и стимулам, стоимости электричества, присутствию крупных облачных провайдеров и иных операторов ЦОД, а также доступности «зелёной» энергии. Низкий вес имеют факторы вроде экологического риска, налогов, доступности воды, политической стабильности, планируемой мощности, ставкам предаренды, а также температуры и влажности.

Лидером по объёму операционной IT-нагрузки остаётся Вирджиния, она предлагает 11 ГВт мощностей, чуть отставая от целого региона APAC (13,8 ГВт). Из десяти ключевых рынков лишь Джохор (Малайзия) и Сидней (Австралия) расположены в APAC. Остальные находятся в Северной Америке. В APAC лидером по объёму строящихся мощностей является Бангкок, а Джохор показал одни из наиболее высоких темпов роста в мире, рост составил 124 % г/г. Впрочем, Пекин по-прежнему остаётся крупнейшим рынком региона и единственным в APAC с операционной мощностью более 2 ГВт.

Cushman & Wakefield 2026 Global Data Center Market Comparison

Если в среднем по миру сроки подключения ЦОД к источникам электроэнергии составляют около четырёх с половиной лет, в АТР речь идёт «всего лишь» приблизительно о двух годах и восьми месяцах. Около года назад Cushman & Wakefield сообщала, что Малайзия, Таиланд и Япония станут лидерами по росту ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом сейчас меньше всего свободных площадей в Северной и Южной Америках (4,2 %), EMEA (7,8 %) и APAC (10,9 %).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: