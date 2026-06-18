Российский производитель оптических кабелей «Инкаб» хочет привлечь во время IPO до 2,4 млрд рублей при капитализации до 8,8 млрд рублей

Российский разработчик и производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб Холдинг» объявил, что ценовой диапазон акций для первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже составит 100–110 руб./ед. Компания планирует привлечь благодаря IPO 2–2,4 млрд руб., что соответствует рыночной капитализации на уровне 8–8,8 млрд руб. Объём акций в свободном обращении после IPO составит 20–23 %. Сбор заявок будет завершён 23 июня, сообщил РБК.

В ходе IPO компания предложит акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 31 марта 2026 года. Полученные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки с целью оптимизации структуры финансирования. Согласно данным CNews, задолженность компании перед Сбербанком составляет 4 млрд руб., а общая кредиторская задолженность равна 4,5 млрд руб. Сообщается, что «Инкаб Холдинг» оставит после сделки в кредитном портфеле только льготные кредиты по ставке 3 % годовых.

По данным инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», которая выступает организатором сделки, около 65 % от планируемого объёма размещения компания собрала в рамках раннего премаркетинга. На реализацию механизма стабилизации, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов, компания предусмотрела возможность предложения инвесторам до 1,8 млн акций. «После завершения стабилизации ожидается заключение договора оказания услуг маркетмейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO», — сообщили в «Инкаб Холдинг».

Также «Инкаб Холдинг» и его контролирующий акционер взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после завершения IPO, после чего акционер и его аффилированные лица дополнительно обязуются не продавать акции на организованных торгах в течение пяти лет. Кроме того, в течение этого периода контролирующий акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50 % от чистой прибыли компании по МСФО.

За 2025 год выручка «Инкаб Холдинг» составила 5 млрд руб. (-17,8 % г/г), чистая прибыль сократилась почти на 60 %, до 80 млн руб., EBITDA — на 3 %, до 1,03 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась год к году с 17,4 до 20,6 %. В 2026 год «Инкаб Холдинг» ожидает получить выручку в размере 7,5 млрд руб. и EBITDA в 2,2 млрд руб.

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