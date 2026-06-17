Microsoft столкнулась со связанными с ИИ проблемами на разных фронтах. Во-первых, недовольные инвесторы подали иск в суд, поскольку компания, предположительно, ввела их в заблуждение относительно показателей Copilot, во-вторых, принадлежащая ей платформа GitHub столкнулась с проблемами масштабируемости, вызванными повсеместным внедрением ИИ и, возможно, обратится за облачными ресурсами к AWS, сообщает The Register.

Пенсионная система полиции и пожарной службы города Сент-Клер-Шорс (St. Clair Shores Police and Fire Retirement System) подала иск в федеральный окружной суд Сиэтла, в котором утверждает, что Microsoft, включая её главу Сатью Наделлу (Satya Nadella), сделали «в значительной степени ложные и/или вводящие в заблуждение» заявления относительно успехов внедрения технологии Copilot.

В иске утверждается, что собственная флагманское ИИ-решение компании в бенчмарках по многим параметрам оказалась значительно хуже конкурентов, и у Microsoft не получилось перевести на платную версию ИИ-помощника значимую часть пользователей коммерческого варианта Microsoft 365. При этом Copilot уступил долю рынка продуктам конкурентов, и соответствующая тенденция только усиливалась.

Некоторые организации всё же активно внедряют Copilot, но, как утверждается в иске, проблемы, связанные с разработкой и внедрением помощника Copilot и собственных ИИ-моделей недостаточно ясно раскрываются в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В конце января Microsoft отчиталась о результатах II квартала своего финансового года. Выяснилось, что рост Azure замедлился, а число платных пользователей Microsoft 365 составило лишь 15 млн из 450 млн пользователей всего. В иске утверждается, что после публикации этих данных акции компании упали в цене более чем на $48, приблизительно на 10 %. В самой Microsoft назвали претензии необоснованными и намерены защищать свою позицию в суде.

Тем временем принадлежащей ей площадке GitHub, возможно, придётся обратиться за помощью к конкуренту — облачному гиганту AWS из-за проблем с надёжностью и масштабируемостью. Купленный в 2018 году сервис всё чаще испытывает проблемы с доступностью на фоне роста числа рабочих процессов, поддерживаемых ИИ. Уже была попытка GitHub перенести нагрузки в облако Azure, но проблемы с надёжностью сохраняются, тем более что у облака Microsoft в последнее время тоже есть проблемы с нехваткой вычислительных мощностей.

По некоторым данным, GitHub могут усилить за счёт облачных ресурсов AWS, хотя непонятно, идёт ли речь о временной мере для устранения экстренных проблем или о чём-то постоянном. По словам представителя GitHub, важно понимать контекст, поскольку сообщество растёт темпами, которые никогда раньше не наблюдались. Невероятный рост разработки агентных ИИ-решений с конца прошлого года оказал значительное давление на инфраструктуру компании. Чтобы удовлетворить спрос, происходит перенос сервисов в Azure, также изучается и мультиоблачная стратегия, позволяющая обеспечить мощности, необходимые в будущем.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: