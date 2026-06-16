Турция вложится в ИИ, ЦОД, облака и обучение в рамках программы AI Action Plan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan) анонсировал новую национальную программу развития ИИ в стране — AI Action Plan, сообщает Anadolu Agency (AA). В рамках нового плана Турция намерена привлечь не менее $10 млрд инвестиций, преимущественно частных, для развития индустрии ЦОД, облачных вычислений и ИИ-инфраструктуры. AI Action Plan держится на четырёх столпах: «изучать», «использовать», «создавать» и «управлять» ИИ. Каждое направление будет включать по четыре дополнительных комплекса мер.

Выступая на мероприятии Türkiye Artificial Intelligence Summit в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция намерена увеличить установленные мощности национальных ЦОД не менее чем до 1 ГВт уже к 2030 году. По словам президента страны, на проекты, связанные с ИИ-индустрией, будет направлено не менее 2 % средств, выделяемых в Турции в рамках государственных инвестиционных программ.

Также президент анонсировал планы обеспечить гражданам доступ минимум к 2 тыс. датасетов при посредничестве Национальной библиотеки данных (National Data Library). В том числе речь идёт о наборах данных о здравоохранении, сельском хозяйстве, обороне и электронной коммерции. В рамках нового плана Турция обучит 10 тыс. высококвалифицированных ИИ-специалистов и 100 тыс. профессионалов по внедрению и использованию ИИ-решений. Во всей 81 провинции страны стартуют программы обучения ИИ-навыкам, в течении двух лет они помогут обучить 5 млн граждан. Новая программа рассчитана на то, чтобы правильное понимание ИИ получили люди всех возрастов и смогли безопасно использовать его.

Программы обучения ИИ весьма распространены в современном мире, правительства и отдельные корпорации активно вкладывают ресурсы в подготовку готовых к работе с искусственным интеллектом специалистов. Так, в апреле сообщалось, что японская NEC совместно при поддержке Anthropic займётся подготовкой ИИ-экспертов, в том же месяце появилась информация, что Meta✴ бесплатно обучит американцев работе с ВОЛС для ускоренного развёртывания своих ЦОД.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Google и Turkcell объединились для создания в Турции облачного региона и постройки первого ЦОД гиперскейл-класса.

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