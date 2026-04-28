NEC с помощью Anthropic создаст крупнейшую в Японии команду специалистов в области ИИ, хотя сами японцы скептически относятся к ИИ

Японская корпорация NEC объявила о стратегическом сотрудничестве с ИИ-стартапом Anthropic PBC с целью ускорения внедрения ИИ в корпоративном секторе страны. Как отмечено в пресс-релизе, NEC станет первым глобальным партнёром Anthropic, базирующимся в Японии.

NEC и Anthropic будут совместно разрабатывать в рамках сотрудничества безопасные, специализированные продукты на основе ИИ для японских клиентов. Около 30 тыс. сотрудников NEC по всему миру будут использовать ИИ-модели Claude для разработки ПО с ИИ. На первом этапе совместная разработка будет сосредоточена на ИИ-решениях для таких секторов, как финансы, производство и местное самоуправление.

NEC отметила, что уже использует передовые ИИ-технологии Anthropic в работе сервисов Центра оперативного управления безопасностью (SOC) для защиты цифровой инфраструктуры компаний, работающих как в Японии, так и по всему миру, от всё более сложных киберугроз. В дальнейшем корпорации планирует использовать новые разработки и опыт, накопленный в рамках сотрудничества, для создания новых предложений в сфере кибербезопасности нового поколения с использованием Claude.

Компании также интегрируют Claude, включая Claude Opus 4.7 и Claude Code, в платформу NEC BluStellar Scenario, которая объединяет консалтинг, ИИ-инструменты, безопасность и услуги цифровой инфраструктуры для бизнеса, начиная с предложений по управлению на основе данных и улучшению клиентского опыта, и постепенно расширяясь на другие области. Процесс интеграции NEC начнёт с использования Claude в двух сценариях из пакета BluStellar Scenario — «Сценарии для управления на основе данных» и «Сценарии для трансформации клиентского опыта» — и постепенно распространит её применение на другие сценарии.

Совместные планы включают создание NEC Центра передового опыта (CoE) с целью подготовки высококвалифицированных специалистов по разработке с применением ИИ, используя техническую поддержку и обучение, предоставляемые Anthropic, с интеграцией Claude Code и других инструментов в повседневные рабочие процессы. Благодаря запуску центра NEC намерена создать одну из крупнейших в Японии команд инженеров, специализирующихся на ИИ.

NEC применяет подход Client Zero (клиент-ноль) к выпуску продуктов, то есть её сотрудники сначала используют продукты во внутренних бизнес-операциях, прежде чем продавать их потенциальным клиентам. В рамках партнёрства NEC расширит использование Claude Cowork в своих внутренних бизнес-операциях для Client Zero. Использование ИИ-помощника, который частично автоматизирует задачи во многих областях, позволит повысить эффективность и сэкономить время.

«Это долгосрочное партнёрство с Anthropic позволит NEC максимально использовать потенциал ИИ на японском рынке, — заявил исполнительный директор и главный операционный директор NEC Corporation. — Вместе мы стремимся создавать решения, отвечающие высоким стандартам безопасности, надёжности и качества, которые требуются компаниям и государственным учреждениям в Японии».

Хотя японские компании и государственный сектор стремятся продвигать ИИ-технологии, общественность относится к внедрению ИИ с осторожностью, сообщил ресурс Cybernews. По данным опросов SPF, отношение японской общественности к внедрению ИИ «поразительно пессимистично» по сравнению с другими странами — японцы не уверены в способности ИИ существенно улучшить их личную жизнь и японского общества в целом.

Согласно отчёту Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), скептицизм в отношении ИИ в Японии выше, чем в других странах Азии. Основные опасения жителей Японии включают массовую автоматизацию и потерю из-за этого рабочих мест, а также потерю доверия к властям, которые, по сути, предают свои принципы и сильно зависят от массового ИИ-производства, принадлежащего крупным транснациональным технологическим компаниям.

