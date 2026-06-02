ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X

Intel сообщила новые подробности о своём будущем ИИ-ускорителе для ЦОД с кодовым именем Crescent Island, который был анонсирован в прошлом году. Новый GPU основан на архитектуре Xe3P, представляющей усовершенствованную версию Xe3, которая используется в процессорах Core Ultra 300 семейства Panther Lake. Ожидается, что Xe3P также будет использоваться в GPU Intel серии Arc-C для клиентских устройств.

Компания отметила, что чип разработан специально для рабочих нагрузок агентного ИИ. В то время как традиционные ИИ-ускорители от NVIDIA и AMD полагаются на дорогую память HBM, в новом чипе Intel используется LPDDR5X, и он предназначен для работы в серверах с воздушным охлаждением, а не с жидкостным.

Crescent Island будет поддерживать до 480 Гбайт памяти LPDDR5X, хотя базовая эталонная конфигурация рассчитана на 160 Гбайт. Intel заявила, что Crescent Island оптимизирован по производительности на Вт — до TDP 350 Вт в версии с воздушным охлаждением и интерфейсом PCIe.

Сообщается, что GPU будет поддерживать широкий спектр форматов данных от FP4 до FP64, а также полностью открытый программный стек oneAPI, что идеально подходит для поставщиков услуг «токены как услуга» и сценариев использования для инференса.

Intel уже оценивает свой открытый унифицированный программный стек для гетерогенных систем ИИ с помощью существующей линейки Arc Pro B-серии, поэтому будущие версии чипов получат доступ к этим оптимизациям на ранних этапах. Intel планирует начать тестирование GPU Crescent Island для клиентов во II половине 2026 года с общей доступностью в 2027 году.

