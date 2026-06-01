Intel объявила о выходе Xeon 6+ Clearwater Forest — первых 2-нм серверных процессоров

Intel объявила о выходе серии чипов Xeon 6+ (Clearwater Forest), первых процессоров для ЦОД, созданных на основе Intel 18A, самого передового технологического процесса компании. Как отметил ресурс The Register, процессоры Intel Xeon Clearwater Forest изначально были разработаны для телекоммуникационных приложений, SaaS и высокопроизводительных веб-приложений. Но с расширением использования агентных решений, как OpenClaw, роль процессоров в ИИ-инфраструктуре значительно возросла. В такой же мере вырос на них спрос.

При выполнении задачи эти чипы могут отправлять множество запросов для сбора информации из интернета, запуска и отладки кода, запросов к базам данных и взаимодействия с API. Все эти запросы выполняются на ядрах CPU, количество которых у Intel Xeon 6+ составляет до 288. Это на 200 ядер больше на сокет, чем у новых процессоров NVIDIA Vera, и более чем в два раза больше, чем у недавно анонсированного Arm AGI — оба ориентированы непосредственно на агентный ИИ.

В максимальной конфигурации Xeon 6+ включает 12 чиплетов E-Core (Intel 18A с RibbonFET и PowerVia), 3 базовых тайла (Intel 3) и 2 чиплета I/O (Intel 7). 12 EMIB-тайлов объединяют все чиплеты в единую 2.5D-упаковку с использованием технологии Foveros Direct 3D, обеспечивая сверхнизкую задержку передачи данных по всему чипу. Совместимость с существующими платформами Xeon 6900P/6900E (Granite Rapids-AP/Sierra Forest-AP) означает, что Clearwater не потребует от OEM-производителей разработки совершенно новой платформы. Чип может быть установлен в существующие плат, что упрощает его внедрение.

Применение архитектуры E-ядер свидетельствует о сосредоточенности Clearwater Forest на повышении энергоэффективности. Новая функция Intel AET («Телеметрия энергопотребления приложений») позволяет операторам ЦОД отслеживать энергопотребление каждого ядра и каждого приложения на аппаратном уровне. Это упрощает системным администраторам выявление проблемных рабочих нагрузок и повышение энергоэффективности путём оптимизации ПО или просто модификации окружения.

E-ядра Darkmont нового чипа работают на более низких частотах, чем P-ядра чипа Intel Xeon 6, и в отличие от них не имеют поддержки AVX-512, AMX и Hyper-Threading. Но по сравнению с первым поколением E-ядер Intel Xeon, представленных на два года назад, ядра Clearwater обеспечивают на 17 % больше инструкций за такт в дополнение к более высокой частоте в режиме Boost. Также рабочим нагрузкам агентного ИИ может пойти на пользу обилие выделенных ускорителей. В чиплеты I/O встроены 16 ускорителей (по 8 на чиплет), предназначенных для криптографических операций, перемещения данных, сжатия/распаковки, балансировки и т.д.

Доступны четыре варианта Xeon 6+ в шести конфигурациях, причем две топовые модели выпускаются в конфигурациях с ограниченным энергопотреблением, более низкими базовыми и турбо-частотами всех ядер, но с идентичными характеристиками. Сравнивая новинки с процессорами Sierra Forest предыдущего поколения, Intel сообщила, что Xeon 6+ обеспечивают прирост производительности на 126 %. При этом производительность на Вт увеличивается на 55 %, что, по оценкам Hot Hardware, означает, что они также потребляют примерно на 46 % больше энергии. Это вполне приемлемо с учётом того, ядер стало в два раза больше, а L3-кеш вырос в пять раз.

Также Intel заявила, что процессоры Xeon 6990E+ обеспечивают в 1,3 раза более высокую среднюю производительность на поток и в 1,3 раза более высокую среднюю производительность/поток/Вт по сравнению с AMD EPYC 9965 (Turin), сообщил Data Center Dynamics. Ранее Intel сообщила, что тесты Clearwater Forest в реальных условиях эксплуатации показали, что Ericsson благодаря их использованию получит 30-% увеличение производительности при том же количестве ядер, 60-% повышение производительности на Вт и 38-% снижение энергопотребления в стойке во время работы.

Новые процессоры будут поддерживаться крупными производителями серверов, включая Amax, ASRock, ASUS, Dell, Foxconn, Giga Computing, Gigabyte, HPE, Inventec, Lenovo, Mitac, MSI, Pegatron, QCT и Supermicro. «Мы наблюдаем значительный спрос на все большее количество процессоров», — отметил в ходе пресс-конференции Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Intel Data Center Group.

