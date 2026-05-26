Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством

Китайский производитель серверов xFusion, отделившийся от Huawei и получивший бизнес x86-серверов последней, объявил о выручке в объёме ¥58,2 млрд (порядка $8,6 млрд) в 2025 году. Кратный рост в сравнении с прошлыми годами связывают с курсом КНР на создание собственной цепочки поставок для ИИ-индустрии и поддержкой в стране местных вендоров, занимающихся высокопроизводительными серверами, сообщает DigiTimes.

В ходе конференции, проводившейся xFusion на днях, компания представила стратегию развития, новые продукты и поделилась достижениями. По словам представителя компании, ИИ уже меняет не только цифровой, но и физический мир, а в ближайшие 3–5 лет на рынке окончательно оформится разделение на лидеров и отстающих.

xFusion — один из ключевых производителей серверов в провинции Хэнань (Henan), недавно компания завершила подготовку к выходу на публичные торги. Сегодня она выпускает ИИ-серверы, СЖО для ЦОД и сдаёт вычислительные мощности в аренду. По данным IDC, в 2025 году компания, созданная в ходе реструктуризации серверного бизнеса Huawei, заняла 12,7 % доли рынка китайских серверов на архитектуре x86, уступив только Inspur с 31,3 %, но опередив H3C, Lenovo и ZTE.

В 2021 году Huawei испытывала проблемы с поставками компонентов, включая CPU производства Intel и AMD для серверов, поэтому серверное направление было решено выделить, чтобы освободить его от санкций. В ноябре 2021 года была зарегистрирована xFusion, а контроль получили инвесторы во главе с государственными структурами. Уже через 55 дней после регистрации начался выпуск серверов под брендом xFusion и было налажено массовое производство.

После того, как компания отделилась от Huawei, она сосредоточила усилия на рынке вычислительных мощностей и ИИ-инфраструктуры. Её выручка выросла с ¥10 млрд в 2021 году до почти ¥60 млрд в 2025-м. Успех компании принесли высокопроизводительные серверы, поскольку она не разбрасывалась на производство относительно бюджетных вариантов — в этом сегменте и так наблюдается избыток предложения. Кроме того, компания является одним из лидеров в сфере СЖО в Китае.

x86-решения xFusion совместимы с ИИ-ускорителями Huawei Ascend и соответствующей платформой в целом. Кроме того, xFusion даже входит в мировую цепочку поставок NVIDIA. По мнению экспертов, поддержка государственного сектора может превратить xFusion в одного из ключевых игроков в сфере развития собственной ИИ-инфраструктуры в Китае. Кроме того, это может помочь снизить зависимость от зарубежных технологий.

