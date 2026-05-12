Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры

Оман и Алжир намерены наладить партнёрские отношения в сфере создания ЦОД и продвижения инициатив, связанных с развитием искусственного интеллекта и цифровых государственных проектов, сообщает Datacenter Dynamics. В рамках нового двухстороннего сотрудничества страны намерены обмениваться опытом в соответствующих сферах и изучать возможности цифровизации и инноваций в соответствии со стратегиями, предлагаемыми их правительствами. Впрочем, пока проекты конкретных ЦОД не были анонсированы.

Встреча состоялась в рамках официального визита в Алжир оманского министра транспорта, связи и информационных технологий, в ходе которого тот подписал двухсторонние программы сотрудничества в сфере транспорта, портов и IT. Встреча с министром по цифровым вопросам Алжира в основном была посвящена изучению возможностей расширения взаимодействия для цифровой трансформации и расширения двухстороннего сотрудничества. Стороны намерены организовать эффективное партнёрство на основе инновационных подходов, соответствующих международным стандартам.

Рынок ЦОД в Алжире мал, и гиперскейлеры на нём фактически не представлены — в стране зарегистрированы всего шесть ЦОД. Хотя инвесторы всё чаще рассматривают Африку как перспективный рынок, локальный хостинг пока предлагают только HostArts, Ayrade, ICOSNET и ISSAL в Алжире (город) и Оране. В 2025 году алжирское правительство начало строительство ИИ ЦОД в Оране. Ожидается, что к 2027 году вклад ИИ в ВВП государства составит 7 %. Ранее власти страны обнародовали концепцию превращения Алжира в ведущего игрока в области ИИ-инноваций и цифровых технологий в африканском регионе.

В Омане дела обстоят намного лучше. В стране есть два облачных региона Oracle, в городах Ибри и Маскат. Equinix, Datamount и оманская телеком-компания Omantel также имеет собственные объекты в султанате. В частности, Equinix и Omantel открыли в Салале объект в 2025 году. В том же году катарская государственная телеком-компания Ooredoo открыла в Салале новый дата-центр, также выполняющий функции посадочной станции для кабеля Gulf2Africa. За станцию отвечая Zain Omantel International — совместное предприятие Zain и Omantel. Также здесь находится кабель Oman Australia Cable компании Subcom.

