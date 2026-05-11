Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения

Компании Compal Electronics и Verda (ранее известна как DataCrunch) объявили о стратегическом партнёрстве, направленном на формирование ИИ-инфраструктуры следующего поколения. Стороны сосредоточат усилия на реализации проектов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках сотрудничества Compal будет поставлять серверные платформы высокой плотности на основе GPU-ускорителей. Говорится о применении жидкостного охлаждения. Серверы оптимизированы для ИИ-нагрузок нового типа, в том числе агентных приложений, которые используют машинное обучение для сбора и обработки огромных объёмов данных в реальном времени. Раннее сообщалось, что Verda готовится к развёртыванию систем на базе Arm AGI, а также GB300 и Vera Rubin.

Отмечается, что готовящиеся к выпуску серверы обладают высокой тепловой эффективностью, что важно в плане устойчивого развития облачных решений Verda. Эта компания имеет дата-центры в Финляндии, полностью работающие на возобновляемой энергии. Кроме того, Verda управляет ЦОД в Исландии и намерена построить объект в Латвии.

В целом, партнёрство направлено на усиление позиций Verda на рынке облачных услуг. Недавно компания сообщила о привлечении $117 млн для создания облачной инфраструктуры нового поколения для задач ИИ. Средства поступили от Lifeline Ventures, byFounders, Tesi, Varma и других инвесторов.

В свою очередь, Compal усиливает собственную значимость в качестве инфраструктурного партнёра для неооблачных операторов. Compal обладает инженерными знаниями в области НРС, теплового проектирования и системной интеграции, что позволяет клиентам развёртывать энергоэффективные ИИ-инфраструктуры. Compal продолжает расширять свои производственные мощности на Тайване, во Вьетнаме и США, что помогает в удовлетворении потребностей заказчиков в различных регионах. При этом повышается надёжность работы цепочек поставок.

