Разработчик китайских Xeon провёл IPO в Гонконге — Montage Technology привлекла почти $1 млрд

Акции китайской компании Montage Technology, специализирующейся на разработке чипов для ЦОД и ИИ-приложений, подскочили на 64 % в ходе первичного размещения (IPO) на Гонконгской фондовой бирже 12 февраля 2026 года после того, как она привлекла HK$7,04 млрд ($900 млн), сообщило агентство Reuters. После размещения по цене HK$106,89 акции разработчика микросхем торговались по цене HK$168, что соответствует верхней границе предложенного диапазона. Всего было предложено 65,9 млн акций.

Стоимость предложения Montage Technology в Гонконге было на 44 % ниже цены её акций на Шанхайской бирже накануне, составившей ¥170,90, пишет Bloomberg. Montage Technology также котируется на материковой части Китая, её рыночная стоимость, по данным LSEG, оценивается в около $27 млрд.

Согласно результатам первичного размещения акций, опубликованным компанией, книга заявок инвесторов в рамках IPO в Гонконге была переподписана более чем в 700 раз, а при международном размещении — почти в 38 раз, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к китайским компаниям в сфере ИИ и полупроводников, отметил ресурс CNBC. Совместными спонсорами размещения акций Montage выступили China International Capital Corp., Morgan Stanley и UBS Group AG.

В размещении приняли участие 17 ключевых инвесторов, которые вложили $450 млн, включая JPMorgan Asset Management, UBS Asset Management и Yunfeng Capital. «Сильный состав глобальных ключевых покупателей свидетельствует о том, что китайские IPO, связанные с ИИ, снова привлекают институциональных инвесторов на рынок HKEX», — отметил Уинстон Ма (Winston Ma), адъюнкт-профессор юридической школы Нью-Йоркского университета и бывший глава североамериканского подразделения CIC, китайского суверенного фонда, имея в виду Гонконгскую фондовую биржу. «Дебют Montage в Гонконге подчеркивает, как китайская экосистема чипов для ИИ движется “вверх по стеку” от базовых компонентов к специализированным чипам, которые соединяют процессоры и память внутри ЦОД», — добавил он.

IPO Montage также совпало с самым сильным стартом года Гонконгской фондовой биржи с 2021 года: в январе в ходе IPO и вторых размещений было привлечено около $5,5 млрд, что является самым высоким показателем с января 2021 года, когда было привлечено $7,6 млрд (согласно данным LSEG). Как сообщила Montage Technology, вырученные от продажи акций средства будут направлены на разработку новых технологий, а также использованы для финансирования коммерциализации проектов, стратегических инвестиций или приобретений, и в качестве оборотного капитала.

Montage Technology производит, в том числе, CXL-интерконнекты для ЦОД. Согласно документам, поданным ею на Гонконгскую фондовую биржу со ссылкой на американскую консалтинговую компанию Frost & Sullivan, в 2024 году компания была крупнейшим в мире поставщиком таких микросхем, занимая более трети рынка (36,8 %) по выручке. Выручка компании выросла за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, на 58 % год к году до ¥4,1 млрд ($591 млн), а чистая прибыль — на 64 % до ¥1,6 млрд.

Компания также известна адаптацией серверных процессоров Intel Xeon под требования китайских заказчиков. В частности, в 2023 году она представила защищённые процессоры Jintide четвёртого поколения, фактически представляющие собой доработанные чипы Sapphire Rapids. Чуть позже она выпустила CPU Jintide пятого поколения, уже на базе Emeral Rapids. А в прошлом году были представлены варианты на базе Xeon 6 — и Sierra Forrest (6700E), и Granite Rapids (6700P).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: