Montage Technology представила активные кабели PCIe 6.x/CXL 3.x

Компания Montage Technology объявила о разработке активных электрических кабелей (AEC) PCIe 6.x/CXL 3.x, предназначенных для организации высокоскоростного интерконнекта с низкой задержкой в дата-центрах, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ и НРС.

Отмечается, что на фоне стремительного внедрения ИИ и продолжающегося развития облачных вычислений быстро растёт нагрузка на ЦОД. При этом PCIe остаётся основным стандартом для обмена данными между CPU, GPU, сетевыми картами и высокопроизводительными хранилищами. Интерконнект на базе PCIe применяется как в рамках серверных стоек, так и в составе суперузлов, в связи с чем требуется увеличивать протяжённость соединений. В таких условиях, подчёркивает Montage Technology, медные линии на базе AEC имеют решающее значение для обеспечения целостности сигнала на больших расстояниях.

Кабели Montage Technology PCIe 6.x/CXL 3.x с ретаймером используют фирменные блоки SerDes и передовую архитектуру DSP. Применён высокоплотный форм-фактор OSFP-XD. Говорится о развитых функциях мониторинга и диагностики каналов связи, что упрощает обслуживание систем и повышает их эффективность. Возможно использование в инфраструктурах с различными топологиями.

В разработке решения, как утверждается, принимали участие ведущие китайские производители кабелей. Проведены успешные тесты на совместимость с CPU, xPU, коммутаторами PCIe, сетевыми адаптерами и другими устройствами. В дальнейшем компания Montage Technology намерена развивать направление высокоскоростного интерконнекта, включая выпуск ретаймеров PCIe 7.0.

