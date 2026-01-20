Intel переманила «крёстного отца» экзафлопсного суперкомпьютера Frontier

Intel провела кадровые перестановки в руководящем составе, наняв двух специалистов «со стороны» в рамках запланированного развития на рынке ИИ-инфраструктуры, сообщил ресурс CRN со ссылкой на служебную записку компании.

Согласно документу, Николя Дюбе (Nicolas Dubé) ранее занимавший пост старшего вице-президента в Arm, был назначен на должность главы подразделения систем для ЦОД, а Эрик Демерс (Eric Demers), бывший топ-менджер Qualcomm, на должность главы подразделения разработки GPU. О назначениях объявил вице-президент и генеральный директор группы ЦОД Intel Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian), которому будут непосредственно подчиняться оба руководителя. После реорганизации ему также будет подчиняться Жан-Дидье Аллегруччи (Jean-Didier Allegrucci), вице-президент по разработке SoC для ИИ.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) назвал способность конкурировать с чипами NVIDIA и других участников рынка одним из своих главных приоритетов в рамках плана возвращения компании на рынок после того, как она столкнулась с трудностями в привлечении клиентов к своим предыдущим ускорителям. «Объединение усилий в области Xeon, сетевых технологий и телекоммуникаций, а теперь и ИИ, укрепляет позиции x86, что является одним из ключевых преимуществ по мере того, как ИИ смещается в сторону инференса и агентных систем», — написал Кечичян в служебной записке.

Эта реорганизация представляет собой отмену решения Тана, который в апреле прошлого года вывел группу разработчиков ИИ-ускорителей из подразделения, ранее называвшегося группой ЦОД и ИИ. Этот шаг снова меняет организационную структуру Intel: Кечичян принимает на себя обязанности по разработке ИИ-ускорителей от Тана. Генеральный директор возглавил её в ноябре прошлого года после того, как предыдущий руководитель команды, Сачин Катти (Sachin Katti), внезапно покинул компанию в связи с переходом в OpenAI. По поводу решения Тана вернуть команду разработчиков ИИ-ускорителей в группу ЦОД, Кечичян пояснил: «ИИ и современный ЦОД фундаментально связаны».

В качестве руководителя подразделения Intel по системам и решениям для ЦОД Дюбе будет «определять техническую архитектуру и стратегию [группы ЦОД] в направлении создания комплексных систем и решений, от микросхем до приложений, обеспечивая интегрированные решения в области вычислительных ресурсов, хранения данных и сетей», — сообщил Кечичян в служебной записке. Дюбе также возьмёт на себя руководство командой Intel по интегрированным решениям в области кремниевой фотоники, которая ранее подчинялась исполнительному директору компании Джеффу Маквейгу (Jeff McVeigh). При этом Дюбе будет использовать свой опыт системной инженерии в Arm, а также опыт 13 лет работы в HPE, где «он руководил проектированием, реализацией и внедрением» программы компании по созданию первого в США экзафлопсного суперкомпьютера Frontier.

По поводу обязанностей Демерса, Кечичян заявил, что топ-менджер, ранее возглавлявший разработку GPU в Qualcomm, будет руководить разработкой IP-блоков для GPU и курировать решения Intel для ЦОД на базе GPU. Круг его обязанностей будет включать в себя «координацию работы по архитектуре, компиляторам и драйверам для успешной разработки интегрированного аппаратного и ПО», добавил он. Демерс «будет тесно сотрудничать» с Лизой Пирс (Lisa Pearce), корпоративным вице-президентом и генеральным директором группы разработки ПО компании, а также с командой разработчиков ПО для GPU, чтобы «оптимизировать работу команд и рабочий процесс для достижения максимального эффекта», указал Кечичян в служебной записке.

