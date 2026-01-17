Капитализация ClickHouse после очередного раунда финансирования достигла $15 млрд

ClickHouse, разработчик колоночной СУБД с открытым исходным кодом, отделившийся более четырёх лет назад от Yandex NV, сообщил об успешном завершении раунда финансирования серии D, в ходе которого он привлёк $400 млн при оценке рыночной стоимости в $15 млрд. В предыдущем раунде, прошедшем в мае, оценка рыночной стоимости компании составила $6,35 млрд.

Раунд возглавила инвестиционная группа Dragoneer Investment Group при участии Bessemer Venture Partners, GIC, Index Ventures, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, консультантов T. Rowe Price Associates и WCM Investment Management. Соучредитель и генеральный директор ClickHouse Аарон Кац (Aaron Katz) сообщил агентству Bloomberg, что компания планирует использовать полученные средства для ускорения разработки продукта, а также для увеличения продаж и маркетинга.

ClickHouse отметила, что финансирование было получено на фоне продолжительного периода устойчивого роста компании. Её годовой регулярный доход (ARR) вырос более чем на 250 % в годовом исчислении. В настоящее время у её полностью управляемого сервиса ClickHouse Cloud насчитывается более 3 тыс. клиентов, включая Meta✴, Cursor, Sony и Tesla.

Кац заявил, что ClickHouse была создана для обеспечения исключительной производительности и экономичности при работе с самыми требовательными рабочими нагрузками по обработке данных. Сейчас компания занимается внедрением унифицированной поддержой транзакционных и аналитических рабочих нагрузок, чего давно не хватало, а также наблюдаемостью (observability) LLM, чтобы разработчики ИИ-приложений могли оценивать качество результатов и поведение ИИ-моделей по мере их развёртывания. «Дополнительное финансирование в сочетании с продолжающимся развитием продукта позволяет нам предоставлять лидирующую платформу для сбора данных и мониторинга LLM в эпоху ИИ», — подчеркнул гендиректор ClickHouse.

Инвестиционная компания Dragoneer отметила, что по мере того, как ИИ-системы переходят от экспериментов к продуктовому развёртыванию, требования, предъявляемые к базовой инфраструктуре обработки данных, возрастают, и всё большую ценность приобретают инфраструктурные платформы, которые обеспечивают крупномасштабные производственные нагрузки с большим объёмом данных: «По мере того, как модели становятся более функциональными, узкое место перемещается в инфраструктуру данных. ClickHouse выделяется тем, что обеспечивает производительность, экономичность и надёжность, необходимые для ИИ-систем, работающих в больших масштабах».

ClickHouse также сообщила о приобретении стартапа Langfuse GmbH, разрабатывающего открытый инструмент для мониторинга LLM. Как сообщает SiliconANGLE, компании используют ПО Langfuse для отслеживания задержки и использования инфраструктуры своих приложений, работающих на основе LLM, что упрощает выявление первопричины сбоев и поиска решения. Эта сделка позволит ClickHouse улучшить интеграцию двух платформ. ClickHouse заявила, что цель состоит в том, чтобы сделать свою СУБД более конкурентоспособной среди разработчиков ИИ-приложений.

